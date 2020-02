Eksperci: „Oprócz masy ciała należy sprawdzać także obwód brzucha pacjenta”. Dlaczego?

Rzadko kiedy lekarz prosi nas o zważenie się w gabinecie. Robią to głównie dietetycy i przy okazji obliczają BMI pacjenta. Jednak eksperci apelują, by poza masą ciała sprawdzać także obwód brzucha, ponieważ jest to ważny wskaźnik zdrowia.

Zalecenie pojawia się w czasopiśmie Nature Reviews Endocrinology. Robert Ross, który jest profesorem w School of Kinesiology and Health Studies na Queen's University w Ontario jest pierwszym autorem artykułu. W swoim oświadczeniu prof. Ross i współpracownicy podsumowują istniejące dowody, że wskaźnik masy ciała (BMI) nie wystarcza, aby ocenić kardiometaboliczne ryzyko zdrowotne otyłości. Autorzy mają nadzieję, że ich podsumowanie „dziesięcioleci jednoznacznych dowodów” pozwoli pracownikom służby zdrowia i stowarzyszeniom zawodowym rutynowo uwzględniać obwód talii w ocenie i postępowaniu z pacjentami z nadwagą lub otyłością”. Badania, do których odwołują się profesor Ross i koledzy w swoim oświadczeniu, wykazały, że obwód talii był najsilniejszym predyktorem tłuszczu trzewnego (tłuszczu zgromadzonego w jamie brzusznej i wokół kilku ważnych narządów), co stanowi największe zagrożenie dla zdrowia. Obwód talii – nowe zalecenia Na koniec badacze kwestionują obecne wytyczne, „zalecając stosowanie jednego progu obwodu talii dla białych dorosłych (mężczyzn powyżej 102 centymetrów [cm]; kobiet powyżej 88 cm) w celu oznaczenia wysokiego obwodu talii, niezależnie od kategorii BMI”. Zamiast tego prof. Ross i współpracownicy zalecają niższy próg: 80 cm dla kobiet i 90 cm dla mężczyzn o umiarkowanej wadze



90 cm dla kobiet i 100 cm dla mężczyzn z nadwagą



105 cm dla kobiet i 110 cm dla mężczyzn z otyłością I



115 cm dla kobiet i 125 cm dla mężczyzn z otyłością II i III „Osoby z pomiarami wyższymi niż te wartości mają wysokie ryzyko przyszłych zdarzeń wieńcowych”, piszą autorzy, a progi te wskazują na wyższe ryzyko zdrowotne w każdej kategorii BMI. Czytaj także:

