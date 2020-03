Dieta wysokobłonnikowa wydłuża życie diabetyków

Leczenie cukrzycy

Ogólnie rzecz biorąc, w cukrzycy zaburzona jest kontrola poziomu glukozy we krwi. W cukrzycy typu 1 trzustka jest całkowicie niezdolna do produkcji insuliny, a w typie 2 dominuje insulinooporność, czyli brak wrażliwości organizmu na insulinę. Aby umożliwić kontrolę glikemii i zminimalizować ryzyko powikłań, m.in. kwasicy cukrzycowej, uszkodzenia nerek czy chorób sercowo-naczyniowych, w cukrzycy typu 1 stosuje się insulinoterapię, a w typie 2 – najczęściej doustne leki doustne, które przyczyniają się do obniżenia stężenia glukozy i zmniejszenia insulinooporności. Liczne badania naukowe wskazują, że w cukrzycy oprócz typowego leczenia, unikania cukrów prostych oraz regularnej aktywności fizycznej, istotna jest dieta bogata w błonnik. Błonnik można znaleźć w pieczywie pełnoziarnistym, ziarnach słonecznika, pestkach dyni, siemieniu lnianym oraz warzywach i owocach.

Rola błonnika w diecie cukrzyków

Na łamach PLOS Medicine ukazał się przegląd systematyczny z metaanalizą, podsumowujący wpływ błonnika w diecie na umieralność z powodu chorób sercowo-naczyniowych, metabolizm i kontrolę glikemii u osób z cukrzycą i stanem przedcukrzycowym. Podczas analizy wyników porównano chorych, którzy spożywali 35g błonnika dziennie oraz tych, którzy spożywali 19 g błonnika dziennie. Okazało się, że osoby na diecie wysokobłonnikowej miały lepszą kontrolę glikemii zobrazowaną w postaci średniego obniżenia wartości następujących parametrów: hemoglobiny glikowanej HbA1c o 2,3 proc. oraz poziomu glukozy na czczo o 10 mg/decylitr i wskaźnika insulinooporności HOMA-IR o 1,24 mg/decylitr. Dieta wysokobłonnikowa poprawiła również gospodarkę lipidową, powodując średnie obniżenie stężenia cholesterolu całkowitego o 13,15mg/decylitr, cholesterolu LDL o 0,17 6,57 mg/decylitr oraz trójglicerydów o 14,17 mg/decylitr. Ponadto, u pacjentów, którzy spożywali więcej błonnika odnotowano średnie obniżenie masy ciała o 0,56 kg i wartości BMI o 0,36kg/m2. Powyższe zmiany przekładały się na niższą śmiertelność z powodu schorzeń sercowo-naczyniowych, także na 1000 osób w czasie obserwacji zmarło o 14 osób mniej w porównaniu z osobami, które spożywały mniejszą ilość błonnika.

Naukowcy podkreślają, że dieta wysokobłonnikowa jest istotną komponentą leczenia cukrzycy, gdyż przyczynia się do poprawy kontroli glikemii,profilu lipidowego, zmniejszenia masy ciała i ogólnego stanu zapalnego, co w konsekwencji zmniejsza ryzyko przedwczesnej śmierci.

Czytaj także:

Cukrzyca typu 2 a pomijanie śniadań. Dlaczego to niebezpieczne?