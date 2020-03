Twoja waga stoi w miejscu? Oto 6 powodów tego stanu

Jak się okazuje, istnieje wiele czynników wpływających na utratę wagi – dieta i ćwiczenia to tylko dwa z nich. Zależy to również od twojej początkowej masy ciała, wieku i płci. Najlepszym sposobem, aby przewidzieć, ile kilogramów można rozsądnie stracić dzięki diecie i dostosowaniu ćwiczeń jest obliczenie 10 procent całkowitej masy ciała.

Na przykład, jeśli zaczynasz od wagi 68 kg, możesz spodziewać się utraty około 6,8 kg na początku dzięki samej diecie i ćwiczeniom. Później – niestety – utrata masy ciała może stać się nieco trudniejsza (choć nie beznadziejna!). Twoje ciało w naturalny sposób zacznie się opierać utracie wagi większej niż około 10 procent dzięki... „impulsom jaskiniowców”. Będzie robić wszystko, by utrzymać zapasy tłuszczu i energii w celu zachowania aktualnego stanu twojego ciała.

Młodsi dorośli mogą czasami stracić nawet 20 procent masy ciała dzięki prostej diecie i ćwiczeniom. Ale na przykład w przypadku kobiet po menopauzie może to być tylko 5 do 7 procent.

Niestety, utrata masy ciała jest ogólnie wolniejsza u kobiet niż u mężczyzn. Mężczyźni zwykle tracą na wadze szybciej, ale kiedy spojrzysz na całkowitą utratę wagi – w czasie – nie są to aż tak duże różnice, jak mogłoby się wydawać. Stracenie 10 procent masy ciała może zająć mężczyznom od dwóch do trzech miesięcy, a kobietom od pięciu do sześciu miesięcy.

Teraz, gdy rozumiesz te główne fizjologiczne różnice, spójrz na 6 innych możliwych powodów, dla których twoja waga po prostu się nie zmienia. Dowiesz się też, co możesz robić, by zminimalizować te czynniki.

Nie chudniesz? Być może właśnie dlatego

