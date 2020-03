Jak skutecznie schudnąć w czasie kwarantanny?

W kontekście odchudzania wiele mówi się o ruchu i aktywności, zwłaszcza aktywności na świeżym powietrzu, którą nieco utrudnia konieczność odbycia kwarantanny. Przymusowe ograniczenie przebywania poza domem do niezbędnego minimum, nie musi zniweczyć naszych planów redukcji zbędnego tłuszczu – w bezpiecznej przestrzeni mieszkania możemy równie skutecznie chudnąć, jak na siłowni i w klubie fitness.

Odchudzanie w czasie kwarantanny – czy w ma sens?

Każdy moment jest odpowiedni, aby zadbać o zdrowie i przy okazji zyskać szczupłą sylwetkę. Nadwaga oraz otyłość to częste przyczyny rozwoju schorzeń o podłożu dietozależnym, a także powód niskiej samooceny. Pozbywając się zbędnych kilogramów, zyskujemy przede wszystkim lepsze zdrowie i samopoczucie, a także wydłużamy swoje życie, bo każdy dodatkowy kilogram wpływa na zwiększenie ryzyka przedwczesnej śmierci z powodu zawału lub udaru.

Odchudzaniew czasie kwarantanny ma sens i może być skuteczne, ale musimy do niego podejść w sposób zdroworozsądkowy. Zamknięcie w domu ma nas uchronić przed zakażeniem i ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa, jednak nie powinno skłaniać nas do testowania głodówek i innych kontrowersyjnych kuracji odchudzających. Jeżeli chcemy schudnąć w czasie przymusowej izolacji, to róbmy to w sposób zdrowy i bezpieczny. Kwarantanna to nie czas na testowanie restrykcyjnych diet oczyszczających, diet, których kaloryczność jest niższa niż 1500 kcal na dobę oraz monodiet opartych na jednym, dwóch produktach spożywczych lub składnikach odżywczych. Na czas odchudzania podczas kwarantanny najlepiej wybrać dietę zgodną z zasadami zdrowego odżywania, która uwzględnia:

produkty pełnoziarniste,



chudy nabiał,



chude mięso,



jajka,



warzywa w różnej postaci,



owoce i domowe soki owocowe,



koktajle owocowo-warzywne,



warzywne zupy i dania jednogarnkowe,



odpowiednią ilość płynów.

Dieta w czasie kwarantanny powinna uwzględniać regularne spożywanie posiłków (3 główne posiłki i 2 przekąski w ciągu dnia). Trzeba też pamiętać o aktywności fizycznej, na którą warto znaleźć czas rano oraz wieczorem. Ze względu na to, że przebywamy w domu i nie możemy zbyt często go opuszczać np. w celu pospacerowania, powinniśmy pamiętać o tym, że nagła zmiana nawyków nie służy naszemu układowi trawiennemu tak samo, jak brak ruchu – przechodząc na dietę w czasie kwarantanny, trzeba robić to stopniowo, aby organizm mógł przyzwyczaić się do wprowadzanych zmian w naszym jadłospisie i stylu życia. Ważne: zdrowa, bogata w witaminy i minerały dieta podnosi odporność, a głodówka osłabia nasz układ immunologiczny i sprzyja pojawieniu się wielu nieprzyjemnych dolegliwości m.in. bólu głowy, zawrotów głowy oraz objawów depresji. Uboga w składniki odżywcze dieta powoduje też ekspresowy efekt jo-jo i napady głodu, które trudno jest powstrzymać.

Jak skutecznie schudnąć w czasie kwarantanny? Wypróbuj trening w domu

Ćwiczenia w domu nie muszą być trudne i nudne. Warto do nich wykorzystać zgromadzone zapasy i zwiększyć motywację do ćwiczeń odrobiną dobrego humoru oraz dystansu do siebie. Butelki wodą z powodzeniem zastąpią hantle, a papier toaletowy może posłużyć w celu uatrakcyjnienia treningu Tabata lub rozegrania meczu piłki nożnej. Grunt to kreatywność. Nie masz skakanki? Poskacz na niewidzialnej skakance! Chcesz poćwiczyć na bieżni? Rozlej na podłodze nieco płynu do mycia naczyń i chwyć się kuchennego blatu – efekt 2 w 1 gwarantowany, bo dodatkowo dokładnie wyczyścisz przynajmniej kawałek kuchennej podłogi. Nie możesz wyjść na zajęcia zumby? Włącz muzykę i tańcz w salonie lub sypialni. Jeżeli nie lubisz typowej gimnastyki, to zawsze możesz skorzystać z wolnego czasu i zając się odkurzaniem, myciem okien lub myciem podłóg – każda aktywność jest dobra dla zdrowia.

