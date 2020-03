Odchudzasz się? Oto, kiedy zauważysz efekty. Będziesz zaskoczony!

Jasne, wiemy, że natychmiastowa satysfakcja związana ze zdrowszym stylem życia i odchudzaniem zdarza się rzadko, ale jak długo należy czekać, aby zauważyć zrzucenie wagi? Aby odpowiedzieć na to pytanie, zagłębimy się trochę bardziej, bo nie chodzi tylko o liczby na wadze.

Utrata tłuszczu a utrata masy ciała?

Jest coś, o czym nie wszyscy myślą. Waga to tylko zbiór wszystkich czynników: tłuszczu, mięśni, kości, narządów i płynów ustrojowych. Kiedy waga spadnie, możesz stracić którykolwiek z tych elementów. Większość ludzi, którzy chcą schudnąć, mają na myśli tłuszcz, a nie ogólne odchudzanie.

Problem polega na tym, że początkowa utrata masy ciała na ogół nie jest utratą tłuszczu, szczególnie jeśli redukujesz węglowodany i żywność o wysokiej zawartości sodu. W większości przypadków jest to utrata wody. Będziesz mógł zobaczyć tego rodzaju utratę wagi na wadze i to, jak twoje ubrania robią się luźne... dość szybko.

Z drugiej strony utrata tkanki tłuszczowej wymaga dłuższego oczekiwania, ponieważ dzieje się to wolniej. Jeśli jednocześnie tracisz tłuszcz i zyskujesz mięśnie, waga może wcale się nie zmieniać, nawet jeśli twoje ciało staje się fizycznie mniejsze.

Jak oszacować, co tracisz?

Nie ma jednego sposobu, aby dowiedzieć się, czy tracisz masę tłuszczu lub wody, ale jeśli zrzucisz znaczną ilość masy ciała w ciągu kilku dni, są duże szanse, że jest to głównie masa wody. I to niekoniecznie jest złą rzeczą. Początkowo utrata nadmiaru wody może być pomocna i bardzo motywująca. Chociaż ważne jest, aby pamiętać, że jeśli próbujesz krótkoterminowej „diety awaryjnej” i stracisz 5 kg w pierwszym tygodniu, to jest to masa wody i wróci natychmiast po powrocie do normalnych nawyków.

Codzienne wzrosty i spadki masy ciała mogą również utrudniać monitorowanie utraty wagi. Wahania są spowodowane głównie innymi rzeczami niż przyrost lub utrata tłuszczu. Wiele osób widzi nieznaczne różnice, ale możesz zobaczyć 2 kg lub więcej, w zależności od ogólnej masy i płci.

Kobiety zauważają wahania masy ciała przed i podczas pierwszych kilku dni cyklu miesiączkowego. Średnie wahania masy ciała podczas cyklu miesiączkowego mogą wynosić około 0,5-2 kg. Jednak waga powinna się normalizować po pierwszych kilku dniach cyklu miesiączkowego. Duże ilości sodu mogą również powodować przyrost masy ciała. Ponadto istnieje wiele innych czynników, które mogą powodować przyrost i utratę masy wody, takich jak zakwasy po treningu, stres, spożycie alkoholu i inne. Z tego powodu wielu ekspertów zaleca, aby ważyć się tylko raz w tygodniu. Wszyscy mamy indywidualny przedział wagowy, który zmienia się każdego dnia.

Czytaj także:

Oto, dlaczego nie chudniesz na poście przerywanym. Nie popełniaj już tych błędów!

Jak zważyć się, by uzyskać pełny obraz sytuacji?

Przyjmij „oficjalną” wagę o tej samej porze tego samego dnia tygodnia w tych samych ubraniach. W ten sposób możesz spojrzeć na pełen obraz zmian masy ciała. Dobrym pomysłem będzie ważenie w środku tygodnia, bo nie przeszkodzą w nim żadne grzeszki z weekendu.

Jeśli chcesz codziennie śledzić swoją wagę, zwróć uwagę na takie rzeczy, jak cykl miesięczny, sen, poziom stresu, ból mięśni i ilość spożywanej soli i węglowodanów. Wszystkie te rzeczy mogą być widoczne na wadze.

Kiedy zauważysz różnicę?

Zazwyczaj zauważenie utraty wagi zajmuje 4 tygodnie, a czasem 6-8 tygodni. Twoi znajomi, którzy cię nie widzą każdego dnia, szybciej dostrzegą zmianę niż ktoś, z kim jesteś cały czas.

Zamiast całkowicie polegać na wadze, specjaliści od żywienia i fitness zalecają stosowanie innych metod śledzenia utraty wagi obok wagi. W ten sposób możesz zobaczyć postęp, który nie jest odzwierciedlony na wadze.

1. Wykonaj pomiary ciała. Pomiar obwodu talii to prosty sposób, aby sprawdzić, czy tracisz tłuszcz w tej okolicy. Aby zmierzyć obwód talii, użyj taśmy krawieckiej i zmierz dokładnie wokół pępka bez wciągania brzucha. Obwód talii jest doskonałym wskaźnikiem zmian zdrowia i masy ciała.

2. Oceń, jak czujesz się w swoich ubraniach. Czasami coś tak subiektywnego, jak samoocena, może nie wskazywać, że robisz postępy.

3. Rób zdjęcia postępu. Możesz mieć znaczące zmiany składu ciała bez większych zmian masy ciała, a czasem może to być frustrujące. Ale zdjęcia postępu mogą pomóc w obiektywnym dostrzeżeniu zmian w czasie. Rozważ robienie zdjęć co dwa tygodnie i za każdym razem miej wtedy te same ubrania.

4. Monitoruj, jak się czujesz. Istotne są czynniki, takie jak spokojny sen i ilość energii. Ważne jest, aby mieć wzgląd na te rzeczy, ponieważ jeśli budujesz mięśnie, a waga się nie zmienia, to niekoniecznie oznacza, że ​​nie osiągasz lepszej formy i ogólnie nie jesteś zdrowszy.

Czytaj także:

W ten sposób szybko stracisz tłuszcz z brzucha. Efekty zaskakują!