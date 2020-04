Ta kobieta zrzuciła 45 kg dzięki 7 prostym sposobom. Wymarzona waga w zasięgu ręki!

Muhlstein w swojej książce „You Can Drop It!” opisała swoją historię, aby pomóc każdemu nauczyć się jej osobistego i sprawdzonego systemu zmniejszania masy ciała i utrzymania nowej, mniejszej wagi bez większych poświęceń. Sposób jest tak prosty, że z pewnością będzie podobać się każdemu. To nie jest żart ani reklama. To naprawdę działa. To wyjątkowe podejście do odchudzania stało się znane dzięki słynnemu programowi 2B Mindset. Pomógł już tysiącom ludzi schudnąć – niektórym nawet więcej niż 45 kg – a jednocześnie nie zmuszał osób, które z niego korzystały, aby głodowały lub nie spożywały ulubionego jedzenia.

Jak konkretnie możesz zrzucić aż 45 kg? Poniżej znajdziesz 7 prostych wskazówek, od czego zacząć i co robić.

7 kroków do zrzucenia dużej wagi

