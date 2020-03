Przytyłaś w młodości? Masz mniejsze ryzyko raka piersi przed menopauzą

Nowe badanie opublikowane w International Journal of Cancer wykazało, że kobiety, które przybierają na wadze od wczesnej dorosłości, mają zmniejszone ryzyko zachorowania na raka piersi, zanim osiągną menopauzę. Badanie opiera się na ustaleniach naukowców z 2018 r.

Rak piersi u kobiet

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) podaje, że rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym u kobiet, wśród których odpowiada on za największą liczbę zgonów związanych z nowotworami. Według statystyk, które opracowały Centers for Disease Control and Prevention (CDC) i National Cancer Institute, 41 487 kobiet zmarło na raka piersi w Stanach Zjednoczonych w 2016 roku.

Badanie kobiet z całego świata

W nowym badaniu bardziej szczegółowo przeanalizowano poprzednie ustalenia dotyczące przybierania na wadze od wczesnej dorosłości (w wieku 18–24 lat) do okresu między 40. a 50. rokiem życia. Dotyczyły one tego, czy zwiększenie masy wpłynęło na ryzyko zachorowania na raka piersi kobiet przed menopauzą. Wcześniej było to trudne do ustalenia ze względu na stosunkowo niski odsetek raka piersi u młodszych kobiet. W badaniu przeanalizowano 628 463 przypadków z całego świata. Podzielono je na sześć grup wiekowych i śledzono ich masę ciała przez średnio 10 lat. W badaniu przeanalizowano znaczną liczbę dodatkowych informacji, aby uwzględnić, czy potencjalne czynniki mogą zakłócić badanie. Próbowano ustalić także skutki przyrostu masy ciała oddzielnie od innych czynników.

Przyrost masy ciała zmniejsza ryzyko raka piersi

Z 628 463 kobiet biorących udział w badaniu 10 886 zachorowało na raka piersi przed menopauzą. Porównując te dane z ilością masy przybranej przez kobiety, naukowcy odkryli, że zwiększenie masy ciała o 10 kilogramów lub więcej od wczesnej dorosłości spowodowało mniejsze ryzyko zachorowania na raka piersi przed menopauzą. Przyrost masy ciała w przedziale wiekowym 18–24 lata i 45–54 lata zmniejszał ryzyko raka piersi o 4% na każde 5 kg.

W przeciwieństwie do tego przyrost masy ciała w latach 35–44 nie miał wpływu na ryzyko raka piersi przed menopauzą. Konieczne są jednak dalsze badania, aby ustalić, jaki precyzyjny mechanizm odpowiada za związek między większym przyrostem masy ciała a niższym ryzykiem raka piersi.

Jak interpretować badania?

Według dr Minouk Schoemaker, badaczki zajmującej się epidemiologią raka, która był głównym autorem analizy: „Kobiety nie powinny rozważać przybierania na wadze jako sposobu zapobiegania rakowi piersi – ale zrozumienie biologicznych przyczyn związku między wagą a ryzykiem raka piersi może w przyszłości prowadzić do nowych sposobów zapobiegania tej chorobie”. Dodała także, że efekt ten ulega odwróceniu po menopauzie, ponieważ przybranie wagi zwiększa wtedy ryzyko raka piersi u kobiet.

Powyższe badanie było częścią projektu o nazwie Breast Cancer Now Generations Study, który utworzono w 2004 r. w celu badania przyczyn raka piersi. Zakłada ono analizę różnych czynników u 113 000 kobiet w Wielkiej Brytanii przez okres 40 lat.

