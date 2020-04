Ten podstawowy błąd sprawia, że post przerywany nie działa

Post przerywany cieszy się coraz większą popularnością na całym świecie, także w Polsce. Ta dieta obejmuje post przez określony okres dnia, a następnie spożywanie wszystkich kalorii w pozostałych godzinach. Na przykład niejedzenie przez 16 godzin w ciągu dnia i jedzenie tylko przez pozostałe 8 godzin jest znane jako post 16:8. Ale czy ma znaczenie, o której godzinie pościmy, a kiedy jemy?

Według naukowców z Vanderbilt University w Nashville, nie tylko liczba kalorii, które osoba spożywa, może wpływać na przyrost masy ciała, ale także, kiedy po te kalorie sięga. Odkrycia znajdują się w czasopiśmie PLOS Biology.

Pora posiłków ma znaczenie

Odkrycia dotyczą zegara biologicznego, który naukowcy nazywają rytmami dobowymi. Wewnętrzny zegar biologiczny moduluje setki procesów, od spania i jedzenia po temperaturę ciała i poziomy hormonów. Badania powiązały zaburzony rytm dobowy, na przykład wpływający na pracowników zmianowych, z niekorzystnymi skutkami zdrowotnymi, w tym otyłością.

Te skutki zdrowotne mogą być spowodowane zaburzonymi wzorcami odżywiania, co sugeruje, że czas spożywania żywności pośredniczy w jego wpływie na organizm.

„Istnieje wiele badań na zwierzętach i ludziach, które sugerują, że nie chodzi tylko o to, ile jesz, ale raczej o to, co jesz” – wyjaśnia prof. Carl Johnson, starszy autor badania i Cornelius Vanderbilt profesor nauk biologicznych.

Aby przetestować tę hipotezę, naukowcy monitorowali metabolizm sześciu osób jedzących posiłki o różnych porach dnia.

Post przerywany a jedzenie późnym wieczorem

Wszyscy uczestnicy mieli 50 lub więcej lat, a więc należeli do grupy, która może być zagrożona zaburzeniami metabolicznymi. Każdy zjadł trzy posiłki dziennie przez dwie oddzielne 56-godzinne sesje, obie z tym samym nocnym okresem na czczo.

Podczas jednej z sesji uczestnicy zjedli śniadanie, lunch i kolację. W drugiej sesji uczestnicy pominęli śniadanie, ale otrzymali dodatkowy posiłek jako przekąskę późnym wieczorem. Śniadanie (o 8:00) i późny wieczór (o 22:00) zawierały 700 kalorii i były równoważne pod względem odżywczym. Ilość aktywności fizycznej wykonywanej przez uczestników była również taka sama w obu sesjach.

Naukowcy monitorowali metabolizm uczestników za pomocą ludzkiej komory metabolicznej Vanderbilt, aby zapewnić im ciągłe pomiary tempa metabolizmu oraz rozkładu węglowodanów i tłuszczów.

Naukowcy odkryli, że pomimo stałej konsumpcji kalorii i poziomu aktywności, czas przyjmowania pokarmu miał znaczący wpływ na ilość spalonego tłuszczu przez uczestników. Kiedy uczestnicy zjedli późną nocną przekąskę, spalili mniej tłuszczu niż wtedy, gdy spożywali tę samą liczbę kalorii na śniadanie.