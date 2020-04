8 skutecznych sposobów na odchudzanie. Nie potrzebujesz specjalnej diety!

Kluczową cechą modnych diet jest to, że przeceniają określone kategorie składników odżywczych. Prowadzą do zmiany masy ciała, później powodują efekt jo-jo: po udanej utracie wagi następuje odzyskanie utraconej wagi. To ma negatywny wpływ na metabolizm i utrudnia trwałą utratę wagi.

Co więcej, to, co działa w przypadku jednej osoby, nie działa w przypadku innej. Jest mało prawdopodobne, aby najlepsza dieta dla ciebie była najlepszą dietą dla twojego sąsiada, twojego najlepszego przyjaciela, a nawet małżonka. Genetyka, styl życia, płeć i wiek to tylko kilka czynników, które sprawiają, że odchudzanie jest procesem zindywidualizowanym.

Ogólnie rzecz biorąc, przyjęcie zdrowego stylu życia bez ciągłego wcielania w życie modnych diet i rezygnowania z nich jest znacznie bardziej zrównoważonym i łatwiejszym w ostatecznym rozrachunku sposobem na odchudzanie i utrzymanie wagi.

Czytaj także:

8 napojów, które pomogą ci schudnąć. Pij na zdrowie

Sposoby na odchudzanie bez diety

Czytaj także:

Ta kobieta zrzuciła 45 kg dzięki 7 prostym sposobom. Wymarzona waga w zasięgu ręki!