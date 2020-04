Dieta odchudzająca Slow-Carb – zalety i wady

Keto i inne diety niskowęglowodanowe mogą być popularne w celu szybkiej utraty wagi (szczególnie w połączeniu z regularnymi ćwiczeniami i innymi nawykami zdrowego stylu życia), ale istnieje inny dobrze znany plan dietetyczny, który może pomóc Ci zrzucić zbędne kilogramy w tym sezonie. Nazywa się dietą Slow-Carb.

Co to jest dieta o niskiej zawartości węglowodanów?

Ten plan żywieniowy został po raz pierwszy opisany w książce „The 4-Hour Body: An Uncommon Guide to Rapid Fat-loss, Incredible Sex and Becoming Superhuman” (2010) autorstwa przedsiębiorcy, autora i prowadzącego podcasty Timothy'ego Ferrissa. Obejmuje spożywanie pięciu głównych grup pokarmowych – białka zwierzęcego (np. jajek, mięsa), warzyw, tłuszczów, roślin strączkowych i przypraw. Zakłada spożywanie czterech posiłków dziennie przez sześć dni w tygodniu. Suplementy, takie jak wapń i magnez, nie są wymagane przy przestrzeganiu diety.

Dieta opiera się na pięciu podstawowych zasadach:

Unikanie przetworzonych „białych” węglowodanów (np. chleba, makaronu, wypieków) przez sześć dni. Jedzenie tych samych posiłków w kółko z dowolnej z pięciu zatwierdzonych grup żywności. Obserwowanie, co pijesz – picie wody i niesłodzonej herbaty lub kawy tylko przez sześć dni. Unikanie owoców, ponieważ zawierają naturalny cukier, który źle wpływa na utratę wagi. Jeden dzień w tygodniu na spożywanie wszystkiego, co się chce.

Zalety diety Slow-Carb

Dieta Slow-Carb eliminuje przetworzoną żywność, napoje słodycze i inne mniej pożywne posiłki, przynosząc znaczne efekty odchudzania. Pozwolenie sobie na jeden dzień oszukiwania może sprawić, że poczujesz się mniej ograniczony. Chociaż opinie na temat diety Slow-Carb są mieszane, istnieje wiele pozytywnych. „Prawdopodobnie sprawi, że będziesz myśleć o swoim ogólnym zdrowiu w inny sposób”, napisał jeden z recenzentów. „Ta dieta pomogła mi schudnąć, zyskać siłę i biegać szybciej w ciągu ostatnich 12 miesięcy” – dodał inny.

Wady diety Slow-Carb

„Gdy tylko przywrócisz do grup żywności, które zostały usunięte, takie jak produkty pełnoziarniste i owoce, prawdopodobnie powrócisz do wagi większej, niż pierwotnie straciłeś” – powiedziała dietetyk z Brigitte Zeitlin. Zeitlin ostrzegła również, że możesz skończyć się spożywaniem zbyt dużej ilości węglowodanów, alkoholu i innych ograniczonych produktów spożywczych ostatniego dnia, biorąc pod uwagę pomijanie ich przez sześć dni w tygodniu.

