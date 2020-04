Co determinuje rozmieszczenie tłuszczu w naszym ciele? Naukowcy na tropie odpowiedzi

To, gdzie tłuszcz gromadzi się w ciele i do jakiego stopnia dana osoba może skorzystać z interwencji związanej ze stylem życia, zależy między innymi od tego, jak wrażliwy na insulinę jest mózg. Są to wyniki długoterminowego badania przeprowadzonego przez Niemieckie Centrum Badań nad Cukrzycą (DZD), Helmholtz Zentrum München i Szpital Uniwersytecki w Tybindze, które zostało opublikowane w Nature Communications.

To, w jakim stopniu tłuszcz ma niezdrowy wpływ, zależy przede wszystkim od tego, gdzie jest przechowywany. Jeśli tłuszcz gromadzi się w jamie brzusznej, jest to szczególnie niekorzystne. Dzieje się tak, ponieważ tłuszcz trzewny uwalnia wiele neuroprzekaźników, które wpływają na ciśnienie krwi, wydzielanie hormonu insuliny i mogą powodować stan zapalny. Zwiększa to ryzyko cukrzycy, chorób sercowo-naczyniowych i niektórych rodzajów raka. Tłuszcz podskórny gromadzący się na pośladkach, udach i biodrach – nie ma negatywnego wpływu na zdrowie. Jednak nadal nie jest jasne, dlaczego gromadzenie tłuszczu nie występuje w tym samym miejscu u wszystkich ludzi. Badania przeprowadzone w Tübingen Lifestyle Intervention Programme (TULIP) sugerują, że reaktywność mózgu na insulinę może odgrywać tutaj ważną rolę. Wrażliwość mózgu na insulinę Naukowcy wykazali, że osoby o wysokiej wrażliwości na insulinę w mózgu odnoszą znacznie większe korzyści z interwencji stylu życia dzięki diecie bogatej w błonnik i aktywności niż osoby z insulinoopornością w mózgu. Nie tylko stracili więcej na wadze, ale także mieli zdrowszy rozkład tłuszczu. Ale w jaki sposób wrażliwość na insulinę wpływa na rozkład tkanki tłuszczowej i masy ciała w perspektywie długoterminowej? Badacze z Niemieckiego Centrum Badań nad Cukrzycą (DZD), Helmholtz Zentrum München i Szpitala Uniwersyteckiego w Tybindze sprawdzili to w długoterminowym badaniu. W tym celu zarejestrowali dane kontrolne 15 uczestników w okresie dziewięciu lat, w których wrażliwość na insulinę w mózgu została określona za pomocą magnetoencefalografii przed rozpoczęciem 24-miesięcznej interwencji w styl życia. Stwierdzono, że działanie insuliny w mózgu nie tylko determinuje masę ciała, ale także rozkład tłuszczu w ciele. „Pacjenci z wysoką wrażliwością na insulinę w mózgu odnieśli korzyści z interwencji w stylu życia z wyraźnym zmniejszeniem masy ciała i trzewnej tkanki tłuszczowej. Nawet po zakończeniu interwencji w stylu życia odzyskali niewielką ilość tłuszczu podczas dziewięcioletniej obserwacji" powiedział kierownik badania, profesor Martin Heni ze Szpitala Uniwersyteckiego w Tybindze. Natomiast osoby z insulinoopornością mózgu wykazywały jedynie niewielką utratę masy ciała w pierwszych dziewięciu miesiącach programu. „Następnie ich masa ciała i tłuszcz trzewny ponownie wzrosły podczas kolejnych miesięcy interwencji w stylu życia", powiedziała pierwsza autorka dr Stephanie Kullmann z IDM. Ponieważ działanie insuliny w podwzgórzu ma kluczowe znaczenie dla regulacji metabolizmu energii obwodowej, naukowcy zbadali również, w jaki sposób wrażliwość na insulinę w tym obszarze mózgu jest związana z rozkładem tkanki tłuszczowej. W tym celu zbadali przekrojową kohortę 112 uczestników. Analiza danych wykazała, że ​​osoby o wysokiej wrażliwości na insulinę w podwzgórzu wytwarzają niewiele tłuszczu trzewnego. Jednak wrażliwość na insulinę nie ma wpływu na masę tłuszczu podskórnego. Nasze badanie ujawnia nowy kluczowy mechanizm regulujący dystrybucję tłuszczu u ludzi. Wrażliwość na insulinę w mózgu określa, gdzie odkłada się tłuszcz", powiedział Heni, podsumowując wyniki. Ponieważ tłuszcz trzewny nie tylko odgrywa rolę w rozwoju cukrzycy typu 2, ale także zwiększa ryzyko chorób sercowo-naczyniowych i raka, wyniki badań pokazują również nowe podejścia do opcji leczenia poza chorobami metabolicznymi. Naukowcy w Tybindze już pracują nad nowymi terapiami znoszącymi insulinooporność w mózgu, a tym samym mającymi korzystny wpływ na rozkład tkanki tłuszczowej.

