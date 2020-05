Sekrety skutecznej utraty wagi – najpierw zadbaj o jelita

Układ trawienny jest jedną z najważniejszych części ciała. Rozkłada żywność i składniki odżywcze, które są wykorzystywane przez ciało do energii, wzrostu i naprawy komórek. Poprawa trawienia jest możliwa dzięki poniższym elementom, o których mówią eksperci.

Zadbaj o mikrobiom

„Istnieje wiele sposobów, aby schudnąć w krótkim okresie, ale to nie znaczy, że są zdrowe lub zrównoważone” – powiedział Alex Glover, dietetyk. „W jelitach żyją miliony bakterii, zwanych mikrobiomem. Mikrobiom każdego jest wyjątkowy, ale odgrywa dużą rolę w kontrolowaniu masy ciała”. Badania przeprowadzone przez King's College w Londynie wykazały, że mikrobiomy wpływają nawet na to, jak identyczne bliźniaki różnią się przyrostem masy. Oznacza to, że „nasze wysiłki ku odchudzaniu muszą tak działać, aby przynosić korzyści również jelitom” – powiedział Glover.

Kontroluj proporcje pokarmów

„W przypadku sycących i pożywnych posiłków różnorodność i błonnik mają kluczowe znaczenie dla utrzymania nas na dłużej” – wyjaśnia dietetyk dr Megan Rossi. Kiedy posiłek sprawia, że ​​jesteś dłużej najedzony, masz mniejsze szanse na przekąskę w ciągu dnia, co pomaga w osiągnięciu celów związanych z odchudzaniem. Zamiast liczyć kalorie, ekspertka zaleca skupienie się na różnorodności i utrzymywanie odpowiedniej wielkości porcji. Ważne jest, aby nie mieć obsesji na punkcie kontroli porcji, ponieważ może to wpłynąć na ogólne samopoczucie.

„W przeciwieństwie do innych rodzajów węglowodanów, nasze ludzkie komórki nie mogą trawić błonnika”, powiedziała Rossi. „Jego jedynym celem jest karmienie naszych bakterii jelitowych, które z kolei wytwarzają korzystne związki, które pomagają zrównoważyć poziom cukru we krwi i powiedzieć naszym mózgom, że jesteśmy pełni”. Zalecane dzienne spożycie błonnika wynosi 30 gramów, więc dobrym pomysłem jest zwiększenie spożycia błonnika, aby zrównoważyć poziom cukru we krwi.

Zmień swój styl życia

Jedzenie pokarmów bogatych w błonnik to skuteczny sposób na odchudzanie. Jednak będzie to miało niewielki efekt, jeśli nie zostanie połączone z długoterminowymi zmianami stylu życia, takimi jak codzienne ćwiczenia i wystarczająca ilość snu. Zarządzanie wagą to nie tylko jedzenie, które jemy; jakość snu odgrywa również rolę w kontrolowaniu masy ciała. Zaleca się od 7 do 9 godzin snu każdej nocy.

