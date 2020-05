Dlaczego niektóre kobiety przybierają na wadze w okresie menopauzy?

Istnieją cztery okresy zmian hormonalnych zachodzących w życiu kobiety. Są to:

premenopauza

okres okołomenopauzalny

klimakterium

okres po menopauzie.

1. Premenopauza. Jest to termin życia reprodukcyjnego kobiety, gdy jest ona płodna. Zaczyna się w okresie dojrzewania, zaczynając od pierwszego okresu menstruacyjnego, a kończąc na ostatnim. Ta faza trwa około 30-40 lat.

2. Okres okołomenopauzalny, czyli perimenopauza. Dosłownie oznacza „wokół menopauzy”. W tym czasie poziomy estrogenu stają się zmienne, a poziomy progesteronu spadają. Kobieta może rozpocząć perimenopauzę w dowolnym momencie między 30. a 50. rokiem życia, ale ta transformacja zwykle występuje w wieku 40 lat i trwa 4-11 lat. Objawy okołomenopauzalne to:

uderzenia gorąca i nietolerancja ciepła

zaburzenia snu

zmiany cyklu miesiączkowego

bóle głowy

zmiany nastroju, takie jak drażliwość

depresja

niepokój

przybranie na wadze.

3. Menopauza. Oficjalnie występuje, gdy kobieta nie ma miesiączki od 12 miesięcy. Średni wiek dla menopauzy wynosi 51 lat. Wiele kobiet doświadcza najgorszych objawów w okresie okołomenopauzalnym, ale inne stwierdzają, że ich objawy nasilają się w pierwszym roku lub dwóch po menopauzie.

4. Postmenopauza. Rozpoczyna się natychmiast po upływie 12 miesięcy bez miesiączki. Terminy menopauza i postmenopauza są często używane zamiennie, choć jest to błąd. Istnieją pewne zmiany hormonalne i fizyczne, które mogą nadal występować po menopauzie.

Czytaj także:

Koniec z tyciem po menopauzie? Naukowcy na tropie nowych metod terapeutycznych

Jak zmiany hormonów wpływają na metabolizm?

W okresie okołomenopauzalnym poziomy progesteronu zmniejszają się powoli i równomiernie, podczas gdy poziomy estrogenu zmieniają się znacznie z dnia na dzień, a nawet w ciągu tego samego dnia. W początkowej fazie okołomenopauzy jajniki często wytwarzają bardzo duże ilości estrogenu. Jest to spowodowane zaburzeniami sygnałów sprzężenia zwrotnego między jajnikami, podwzgórzem i przysadką mózgową.

Później w okresie okołomenopauzalnym, kiedy cykle miesiączkowe stają się bardziej nieregularne, jajniki wytwarzają bardzo mało estrogenu. Wytwarzają go jeszcze mniej w okresie menopauzy. Niektóre badania sugerują, że wysoki poziom estrogenu może promować przyrost tłuszczu. Wynika to z faktu, że wysoki poziom estrogenu jest związany ze zwiększeniem masy ciała i wyższym poziomem tkanki tłuszczowej w wieku rozrodczym.

Od okresu dojrzewania do okołomenopauzalnego kobiety mają tendencję do magazynowania tłuszczu w biodrach i udach jako tłuszcz podskórny. Chociaż utrata masy ciała może być trudna, ten rodzaj tłuszczu nie zwiększa ryzyka chorób. Jednak w okresie menopauzy niski poziom estrogenu sprzyja magazynowaniu tłuszczu w okolicy brzucha jako tłuszczu trzewnego, co jest związane z opornością na insulinę, cukrzycą typu 2, chorobami serca i innymi problemami zdrowotnymi.

Czytaj także:

Przytyłaś w młodości? Masz mniejsze ryzyko raka piersi przed menopauzą

Zmiany masy ciała w okresie okołomenopauzalnym

Szacuje się, że kobiety zyskują około 1–2 kg podczas okresu okołomenopauzalnego. Jednak niektóre mocno przybierają na wadze. Przyrost masy ciała może również wystąpić w ramach starzenia się, niezależnie od zmian hormonalnych.

Badacze przyjrzeli się zmianom masy i hormonów u kobiet w wieku 42–50 lat w okresie 3 lat. Nie było różnicy w średnim przybieraniu na wadze między tymi, które nadal miały normalne cykle, a tymi, które weszły w menopauzę. Jedno z dużych badań obserwacyjnych przyjrzało się kobietom w średnim wieku w całym okresie okołomenopauzalnym. Podczas badania kobiety zyskały tłuszcz na brzuchu i utraciły masę mięśniową.

Innym czynnikiem przyczyniającym się do przyrostu masy ciała w okresie okołomenopauzalnym może być zwiększony apetyt i spożycie kalorii, które występuje w odpowiedzi na zmiany hormonalne. W jednym badaniu stwierdzono, że poziom „hormonu głodu”, greliny, jest znacznie wyższy wśród kobiet w wieku okołomenopauzalnym, w porównaniu do kobiet przed menopauzą i po menopauzie.

Niski poziom estrogenu w późnych stadiach menopauzy może również zaburzać funkcję leptyny i neuropeptydu Y, hormonów kontrolujących sytość i apetyt. Dlatego kobiety w późnym okresie okołomenopauzalnym, które mają niski poziom estrogenu, mogą być „zmuszone” do spożywania większej ilości kalorii.

Wpływ progesteronu na masę ciała w okresie menopauzy nie był tak dokładnie badany. Jednak niektórzy badacze uważają, że połączenie niskiego poziomu estrogenu i progesteronu może dodatkowo zwiększyć ryzyko otyłości.

Zmiany masy ciała w trakcie menopauzy i po niej

Zmiany hormonalne i przyrost masy ciała mogą nadal występować, gdy kobiety wychodzą z okresu okołomenopauzalnego i wchodzą w okres menopauzy. Jednym z predyktorów przyrostu masy ciała może być wiek, w którym występuje menopauza.

Badanie ponad 1900 kobiet wykazało, że te, które weszły w menopauzę wcześniej niż średnio w wieku 51 lat, miały mniej tkanki tłuszczowej. Ponadto istnieje kilka innych czynników, które mogą przyczyniać się do przyrostu masy ciała po menopauzie.

Kobiety po menopauzie są ogólnie mniej aktywne niż w młodości, co zmniejsza wydatek energetyczny i prowadzi do utraty masy mięśniowej. Często mają również wyższy poziom insuliny na czczo i insulinooporność, co powoduje zwiększenie masy ciała i zwiększa ryzyko chorób serca.

Jak zapobiec przybieraniu na wadze w okresie menopauzy?

Oto kilka rzeczy, które możesz zrobić, aby zapobiec przybieraniu na wadze w okresie menopauzy:

Zmniejsz ilość węglowodanów. Ogranicz węglowodany, aby zmniejszyć wzrost tkanki tłuszczowej brzucha, co powoduje problemy metaboliczne.

Ogranicz węglowodany, aby zmniejszyć wzrost tkanki tłuszczowej brzucha, co powoduje problemy metaboliczne. Dodaj do diety błonnik. Jedz dietę bogatą w ten składnik, która obejmuje siemię lniane, które może poprawić wrażliwość na insulinę.

Jedz dietę bogatą w ten składnik, która obejmuje siemię lniane, które może poprawić wrażliwość na insulinę. Ćwicz. Angażuj się w trening siłowy, aby poprawić skład ciała, zwiększyć siłę oraz budować i utrzymywać beztłuszczową masę mięśniową.

Angażuj się w trening siłowy, aby poprawić skład ciała, zwiększyć siłę oraz budować i utrzymywać beztłuszczową masę mięśniową. Odpoczywaj i relaksuj się. Postaraj się zrelaksować przed snem i spać wystarczająco długo, aby dobrze kontrolować hormony i apetyt.

Czytaj także:

Siedzenie zwiększa ryzyko chorób serca? Są na to dowody