Odchudzanie – jak stosować siemię lniane, żeby sobie nie zaszkodzić

Niepozorne z wyglądu nasiona lnu kryją w sobie ogromną moc. Bardzo często stosowane są jako środek leczniczy w medycynie ludowej oraz słyną ze swoich wartości odżywczych. Od pewnego czasu polecane są dla osób stosujących diety odchudzające ze względu na dużą zawartość błonnika pokarmowego, który pomaga usprawnić metabolizm i działa oczyszczająco na jelita. Niestety, siemię lniane spożywane w nadmiarze oraz w nieodpowiedni sposób, może szkodzić. Jak uniknąć skutków ubocznych związanych ze spożywaniem nasion lnu?

Właściwości siemienia lnianego

Siemię lniane posiada liczne właściwości lecznicze oraz pomaga dbać o zachowane dobrego zdrowia. Jego niewątpliwą zaletą są wysokie wartości odżywcze, dzięki którym znalazło się na wysokiej pozycji wśród tzw. superfoods. Nasiona lnu zawierają, m.in.:

kwasy tłuszczowe omega-3,



białko o bardzo dobrym profilu aminokwasowym,



błonnik pokarmowy,



witaminy – z grupy B, witaminę E i K, foliany oraz cholinę,



makroelementy – fosfor, wapń, magnez, potas oraz sód,



mikroelementy – żelazo, miedź, cynk, mangan oraz selen.



Siemię lniane, oprócz tego, że jest źródłem błonnika pokarmowego witamin oraz makro i mikroelementów, których często brakuje w naszej codziennej diecie, doskonale wpływa na zdrowie układu pokarmowego, łagodząc dolegliwości związane z wrzodami żołądka, nadkwasotą, zgagą, a także biegunkami i zaparciami. Poprawa perystaltyki jelit w czasie stosowania siemienia lnianego pomaga także w usuwaniu szkodliwych toksyn z organizmu.

Co więcej, siemię lniane, może być stosowane w celu wspomagania leczenia dolegliwości związanych z infekcjami dróg oddechowych, bo wykazuje działanie łagodzące podrażnienia i nawilżające śluzówkę.

Len zwyczajny zaliczany jest do roślin oleistych; z nasion lnu tłoczony jest olej, który również cechują wysokie wartości odżywcze oraz właściwości prozdrowotne. Trzeba jednak pamiętać, że olej lniany nie może być poddawany obróbce termicznej.

Zastosowanie siemienia lnianego

Siemię lniane można dodawać do koktajli, sałatek, jogurtów, a także zastąpić nim niezbędne podczas przygotowywania wielu dań mięsnych np. kotletów mielonych jajko. Aby siemię lniane związało masę mięsną, trzeba użyć lnu mielonego w ilości około 1 łyżki na ½ kg mięsa. Nasiona lnu mogą być także dodawane do domowych ciasteczek i deserów; picie lnu polecane jest przy dolegliwościach układu pokarmowego i trawiennego np. przy wrzodach oraz zaparciach, a także przy przeziębieniu, które przebiega z bólem gardła.

Ciekawostką jest to, że napar z lnu można także stosować zewnętrznie w formie okładów na podrażnioną skórę i maseczek na włosy. Można dodawać go także do kąpieli, gdy mamy problem z suchą, łuszczącą się i swędzącą skórą.

Siemię lniane na odchudzanie

Siemię lniane pomaga redukować napady głodu i daje długotrwałe uczucie sytości. W czasie odchudzania polecany jest zarówno len mielony, jak i nasiona lnu w swojej naturalnej postaci. Trzeba jednak pamiętać, aby nie przesadzić z jego ilością.

Podstawową zasadą podczas wzbogacania diety w siemię lniane jest zwiększenie ilości wypijanej wody. Jeżeli nie zastosujemy się do tej zasady, możemy szybko się odwodnić lub doprowadzić do niebezpiecznych dla zdrowia i życia zatorów jelitowych. Picie lnu w dużej ilości może też prowadzić do poważnych konsekwencji zdrowotnych, bo zawarte w nim i powlekające układ pokarmowy śluzy utrudniają wchłanianie cennych składników odżywczych m.in. witamin. Siemienia lnianego nie należy spożywać przed i po przyjęciu leków.

Siemię lniane – dawkowanie

Ile można zjeść siemienia lnianego na dobę? Normy są różne, ale przyjmuje się, że spożywając jedną łyżkę nasion lnu (10 g) na dobę, nie wyrządzimy naszemu organizmowi żadnej szkody, a taka ilość jest w zupełności wystarczająca, gdy chcemy usprawnić metabolizm oraz dostarczyć do organizmu dodatkowej dawki błonnika pokarmowego. Maksymalna dawka dobowa siemienia lnianego to 5 łyżek, ale dla zachowania zdrowia, lepiej nie zwiększać dobowego spożycia nasion lnu powyżej 3 łyżek, bo są one źródłem związków cyjanowych, które należą do substancji trujących.

W przypadku picia lnu zaleca się przygotowanie naparu z 2-3 łyżek nasion i 1 szklanki wody – nasiona należy zalać ciepłą wodą i pozostawić na minimum 1 godzinę, aby wydzieliły się śluzy. Powstały „kisiel”, można spożywać w niewielkiej ilości kilka razy dziennie.

