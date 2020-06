15 błędów, przez które nie możesz schudnąć. Nie popełniaj ich!

Tak wiele osób podejmuje trud odchudzania... Często z marnym skutkiem. Katujemy się dietami, ćwiczymy, a i to za mało, jeśli chodzi o dokładne wytłumaczenie naszych działań. Próbujemy chodzić na siłownię kilka razy w tygodniu, a półki w naszych lodówkach uginają się od kurczaka, warzyw i świeżych ziół. Niestety z jakiejś przyczyny znaczna liczba osób nie odnosi wystarczających sukcesów na swojej drodze. Dlaczego tak się dzieje?

Nawet „zdrowe” jedzenie i nawyki mogą prowadzić do przyrostu masy ciała. A warto wiedzieć, że mogą istnieć również pewne fizjologiczne problemy, na które nie masz wpływu, a które niestety mogą również przyczynić się do powiększenia obwodu talii. Poniżej znajdziesz spis potencjalnych błędów, które prawdopodobnie popełniasz na co dzień. To zapewni ci wgląd w to, co się prawdopodobnie dzieje, dlatego koniecznie skonsultuj się z lekarzem, jeśli uważasz, że za taki stan rzeczy odpowiada coś poważniejszego lub podejrzewasz jakiś stan chorobowy.

