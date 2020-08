Ile tłuszczu dziennie należy spożywać?

Nadmiar któregokolwiek składniku w diecie nie jest dobry, zwłaszcza jeśli jest to tłuszcz nasycony, który znajduje się w wielu produktach ubocznych pochodzenia zwierzęcego. FDA mówi, że maksymalny poziom całkowitego tłuszczu, jaki należy spożywać dziennie – jeśli przestrzegasz diety 2000 kalorii – wynosi 78 gramów. Oczywiście liczba ta może się różnić w zależności od osoby, oraz faktycznej liczby kalorii, jaką zjada dziennie. Należy to jednak traktować jako punkt odniesienia.

Eksperci mówią, że osoba, która zjada tylko 1500 kalorii dziennie, może potrzebować maksymalnie 58 gramów całkowitego tłuszczu dziennie. Z drugiej strony sportowiec przyjmujący 3500 kalorii dziennie, aby utrzymać wagę, może zjeść nawet 135 gramów całkowitego tłuszczu w ciągu jednego dnia.

Jakość tłuszczu ma znaczenie

Nie więcej niż 10% dziennych kalorii powinno być przeznaczone na tłuszcze nasycone. Jeśli więc jesz około 2000 kalorii każdego dnia, powinieneś ograniczyć spożycie tłuszczów nasyconych do 22 gramów. Jednak American Heart Association sugeruje, żeby zatrzymać się przy zaledwie 13 gramach dziennie, aby promować dobre zdrowie serca.

Należy całkowicie unikać tłuszczów trans, a często są one ukryte w opakowanej, mocno przetworzonej żywności. Jednym ze sposobów, aby upewnić się, że nie zjesz przypadkowo czegoś, co zawiera tłuszcze trans, jest przeczytanie etykiety żywieniowej, aby sprawdzić, jakie tłuszcze zawiera.

Jakie są skutki uboczne spożywania zbyt dużej ilości tłuszczu?

Podobnie jak w przypadku spożywania zbyt dużej ilości dowolnego rodzaju żywności, tracisz wiele innych ważnych składników odżywczych, które możesz pozyskać, spożywając różnorodne grupy pokarmów. Jeśli więc stawiasz pokarmy o dużej zawartości tłuszczu, takie jak mięso, niektóre rodzaje ryb, a nawet orzechy, możesz mieć niedobór kilku kluczowych witamin i minerałów. Ważne jest, by włączyć do diety także liściaste warzywa, owoce i produkty pełnoziarniste. Jeśli regularnie spożywasz pokarmy o dużej zawartości tłuszczu i zauważysz, że przybierasz na wadze, możesz narazić się na większe ryzyko rozwoju insulinooporności. Może to prowadzić do cukrzycy typu 2, stłuszczenia wątroby i nadciśnienia.

