Jak schudnąć mimochodem? 7 nawyków, które warto wprowadzić

Odchudzanie nie musi być prawdziwą rewolucją. Możemy schudnąć, wprowadzając kilka delikatnych zamian w sposobie odżywiania i stylu życia. Warto jednak wiedzieć, że poniższe wskazówki mogą okazać się nieskuteczne w przypadku sporej nadwagi i otyłości o podłożu chorobowym, którą powodują m.in. zaburzenia hormonalne i zaburzenia na tle emocjonalnym.

Odchudzanie bez odchudzania…

Nie da się schudnąć bez żadnego wysiłku, jednak wprowadzenie opisanych poniżej zmian pozwoli zauważyć harmonijny spadek masy ciała. Nie możemy w tym przypadku oczekiwać spektakularnych efektów - odchudzanie „przy okazji” zmiany trybu życia nie spowoduje zrzucenia kilkunastu kilogramów w jeden tydzień, jednak znacząco poprawi stan zdrowia i samopoczucie. Jakich efektów możemy się spodziewać? To zależy od przyczyn nadwagi, wieku oraz naszych starań. Średnio odchudzanie bez odchudzania, czyli stosowania restrykcyjnych głodówek lub specjalnych diet niskokalorycznych oraz morderczych treningów pomaga pozbyć się kilku kilogramów w ciągu miesiąca.

Ważne: odchudzanie mimochodem to sposób na niewielką nadwagę. Jeżeli zauważamy niekontrolowane przybieranie na wadze, problem z chudnięciem w przypadku stosowania zdrowej diety i prowadzenia aktywnego trybu życia oraz efekt jo-jo, trzeba poradzić się specjalisty, bo problem może być spowodowany zaburzeniami w funkcjonowaniu naszego organizmu.

Sposoby na odchudzanie

Odchudzanie nie musi być droga przez mękę. Racjonalna dieta to podstawa w redukcji masy ciała, a jeżeli połączymy ją z codzienną, umiarkowaną aktywnością fizyczną, to nawet nie zauważymy, że walczymy o zdrowie i szczupłą sylwetkę. Sprawdź, jak dzięki 7 prostym zmianom w trybie życia pozbyć się zbędnej tkanki tłuszczowej.

1. Jedz śniadanie

Pusty żołądek z rana nie wpływa pozytywnie na naszą formę i nastrój. Kiedy odczuwamy głód, sięgamy po niezdrowe przekąski, które skutkują przyrostem tkanki tłuszczowej. Śniadanie to zastrzyk energii, który pozwoli przetrwać bez podjadania do kolejnego posiłku. Aby uniknąć podjadania, śniadanie powinno dostarczyć do naszego organizmu węglowodany złożone oraz białko.

2. Jedz regularnie zdrowe posiłki

Śniadanie, drugie śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja - tak powinien wyglądać zdrowy jadłospis. Ważne: drugie śniadanie i podwieczorek nie mogą dostarczać do organizmu nadmiaru kalorii. Najlepszym wyborem będzie np. naturalny jogurt, jabłko lub szklanka domowego soku. Regularne spożywanie posiłków pozwala uniknąć nagłego spadku glukozy we krwi i ułatwia odchudzanie, bo przyśpiesza metabolizm. W zdrowej diecie powinno znaleźć się warzywa i owoce, produkty pełnoziarniste, rośliny strączkowe, ryby, chude mięso, nabiał, zdrowe tłuszcze.

3. Zerwij z fast-foodami, słodyczami i napojami gazowanymi

Miesiąc bez fast-foodów to nawet kilka kilogramów mniej! Osiągniesz to bez żadnego wysiłku i z ogromną korzyścią dla zdrowia. Wyobraź sobie, że jeden posiłek w barze szybkiej obsługi to dwie porcje domowej zupy jarzynowej, porcja ryżu z warzywami i grillowanym kurczakiem oraz mały kawałek domowej szarlotki na kruchym cieście. Brzmi smakowicie? Jasne, że tak! Czy naprawdę warto wydawać setki złotych na ociekające tłuszczem burgery, frytki, napoje gazowane i słodkie przekąski, jeżeli niewielkim kosztem czasu możemy przygotować zdrowy i smaczny posiłek, który pozwoli najeść się do syta i dodatkowo ułatwi odchudzanie?

4. Spaceruj, zrezygnuj (w miarę możliwości) z jazdy samochodem i windy

Ruch to zdrowie w najczystszej postaci. Dzięki codziennej, umiarkowanej aktywności chudniemy i redukujemy ryzyko zachorowania m.in. na nowotwory oraz schorzenia układu krążenia. Codzienna aktywność spala kalorie i oddala nas od zawału, udaru, cukrzycy, nadciśnienia i miażdżycy. Wystarczy codziennie spacerować przez pół godziny, aby zauważyć różnicę w obwodach oraz samopoczuciu.

5. Pij wodę

Woda to źródło życia i energii witalnej. Dzięki odpowiedniemu nawadnianiu organizmu możemy pozbyć się nagromadzonych „na czarną godzinę” płynów, co skutkuje nawet kilkoma kilogramami mniej. Co więcej, woda usprawnia metabolizm i pomaga pozbyć się szkodliwych toksyn.

6. Wysypiaj się

Brak snu to jeden z powodów sięgania po słodkie przekąski. Kiedy jesteśmy niewyspani, chętniej jemy słodkie śniadania i wybieramy fast-foody, zamiast zdrowego posiłku. W poprawie jakości snu pomoże wieczorny spacer, odłożenie smartfona na półkę i wyłączenie laptopa na minimum 2 godziny przed położeniem się do łóżka oraz zastąpienie pobudzających rozrywek wyciszającymi ćwiczeniami jogi.

7. Powiedz STOP niepotrzebnemu stresowi

Aby schudnąć, trzeba wyluzować i przestać przejmować się nieistotnymi rzeczami. Zdrowie, rodzina, przyjaźń są najważniejsze, jednak często tracimy siły i energię na niepotrzebne przejmowanie się rzeczami, na które nie mamy żadnego wpływu. Ograniczenie stresu w połączeniu z powyższymi zmianami w trybie życia to dodatkowy kilogram mniej i kilka lat życia więcej!

