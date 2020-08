Ta dieta wyklucza lektyny zawarte w roślinach. Czy warto ją stosować?

Dieta paradoksu roślin została opracowana przez dra Stevena Gundry, byłego kardiochirurga i lekarza. Założeniem diety jest to, że wiele pokarmów roślinnych zawiera lektyny, które są składnikami odżywczymi, o których mówi się, że powodują przyrost masy ciała i wiele chorób przewlekłych. Chociaż prawdą jest, że wiele pokarmów roślinnych zawiera lektyny, niewiele jest dowodów na poparcie teorii, że lektyny są faktycznie szkodliwe.

Niemniej jednak niektórzy ludzie, szczególnie ci z istniejącymi wcześniej problemami trawiennymi, dobrze reagują na dietę bez lektyny.

Co to są lektyny?

Lektyny to białka występujące w wielu produktach spożywczych, ale przede wszystkim w roślinach strączkowych, zbożach i warzywach psiankowatych. Według dra Gundry lektyny to toksyny wytwarzane przez rośliny w celu przeżycia i nie należy ich spożywać z powodu wielu komplikacji, które powodują, w tym stanów zapalnych, uszkodzenia jelit i przyrostu masy ciała. Chociaż niektóre lektyny są niebezpieczne, wiele pokarmów zawierających lektyny jest pożywnych, bogatych w błonnik, białko, witaminy, minerały i przeciwutleniacze.

Na przykład surowa fasola – która jest bogata w składniki odżywcze – zawiera również fitohemaglutyninę, lektynę, która może być wyjątkowo szkodliwa, jeśli jest spożywana w dużych ilościach. Jednak gotowanie niszczy tę lektynę, dzięki czemu gotowana fasola jest zdrowa. Ziarna zawierające gluten zawierają również lektyny. Jednak podczas gdy osoby z celiakią, nietolerancją glutenu lub niektórymi chorobami autoimmunologicznymi korzystają z diety bezglutenowej, gluten jest uważany za bezpieczny dla większości.

Żywność, która jest dozwolona:

Chociaż dieta paradoksu roślin jest restrykcyjna i wyklucza wiele pokarmów roślinnych, kładzie też nacisk na pełnowartościowe i pożywne źródła białka i tłuszczu. Na diecie paradoksu roślin spożywa się następujące pokarmy:

Białka: mięso zwierząt karmionych trawą, drób z wolnego wybiegu, jaja z wolnego wybiegu, ryby dziko żyjące i produkty z konopi, tofu z konopi lub proszek białkowy z konopi

Skrobie i produkty bezzbożowe: słodkie ziemniaki, banany, brukwi, pasternak, okłady paleo lub pieczywo

Orzechy i nasiona: orzechy makadamia, orzechy włoskie, pekan, nasiona konopi, nasiona sezamu i orzechy laskowe

Owoce: awokado, jagody i kokos

Warzywa: grzyby, brokuły, szpinak, brukselka, szparagi, okra, marchew, rzodkiewki, buraki, jarmuż, nopale (kaktusy) i kapusta

Nabiał: kozie mleko i ser, ekologiczna śmietana, ekologiczny ser śmietankowy, ekologiczna śmietana i ser Brie

Tłuszcze i oleje: masło od krów karmionych trawą oraz olej z oliwek, kokosowy i awokado

Czy dieta paradoksu roślin pozwala schudnąć?

Ponieważ dieta paradoksu roślin jest bogata w białko i zdrowe tłuszcze oraz wyklucza większość produktów bogatych w skrobię, może sprzyjać zwiększonemu uczuciu sytości. To z kolei może ułatwić trzymanie się deficytu kalorii. Dieta usuwa również większość przetworzonej żywności i dodanych cukrów, co w naturalny sposób może obniżyć spożycie kalorii. Jednak jest niepotrzebnie restrykcyjna dla osób, które nie są wrażliwe na lektyny, ponieważ zakazuje różnorodnych pożywnych pokarmów. Warto więc wybrać inny sposób odżywiania, który jest wyraźnie przeznaczony do utraty wagi.

