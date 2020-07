Nawet najzdrowsza dieta może nie być najlepsza na całe życie. Dlaczego?

Znalezienie zdrowego planu żywieniowego, który naprawdę będzie ci odpowiadał, sprawi, że odetchniesz z ulgą. Wreszcie to będzie sposób na dobre odżywianie, dzięki któremu będziesz pełen energii, a ponadto nie zniszczy twojego układu pokarmowego… i będzie sprawiać ci przyjemność! Jednak według ekspertów w dziedzinie zdrowego odżywiania to, co działa na ciebie teraz, nie musi zawsze być najlepszą opcją w przyszłości.

Kiedy zatem korzystne jest przestrzeganie określonego planu żywieniowego i skąd wiedzieć, kiedy należy coś zmienić?

Pomocne może być po prostu zdrowe odżywianie

Dietetyk Frances Largeman-Roth mówi, że klienci często przychodzą do niej z prośbą o pomoc w wyborze planu żywieniowego. Chociaż większość ludzi jest zaznajomiona z ogólnymi zasadami zdrowego odżywiania, takimi jak znaczenie jedzenia warzyw i minimalizacji spożycia cukru, mówi, że czasami pomocne może być posiadanie konkretnego planu żywieniowego z ustalonymi wytycznymi.

Po pierwsze, jak podkreśla specjalistka, nie ma jednego idealnego sposobu odżywiania się, który byłby odpowiedni dla wszystkich. Dzieje się tak z prostego powodu: warunki zdrowotne, cele i mikrobiom (który wpływa na to, jak ludzie reagują na jedzenie) różnią się w zależności od osoby. Dlatego to, jak jesz, nie powinno być kształtowane przez to, co pokazują influencerzy w internecie, ale raczej na podstawie twoich unikalnych potrzeb zdrowotnych, wartości, kultury i preferencji smakowych.

– Z moimi podopiecznymi rozmawiam o celach długoterminowych i krótkoterminowych – mówi Largeman-Roth. – Na przykład jedna osoba może mieć krótkoterminowy cel w postaci kontroli wagi, podczas gdy krótkoterminowy cel innej osoby może stanowić podkręcenie jej treningu do maratonu. Te krótkoterminowe cele mogą pasować do nadrzędnego etosu, takiego jak jedzenie zapewniające długowieczność, leczenie cukrzycy lub przejście na jedzenie roślinne.

Liczą się indywidualne czynniki

– Ważne jest również uwzględnienie wieku i poziomu aktywności – dodaje ekspert ds. żywienia Colette Heimowitz. Potrzeby żywieniowe 21-latki są inne niż u kobiet w okresie menopauzy, a jeszcze inne niż u kobiet w ciąży. Podobnie osoba, która wykonuje forsowny trening fizyczny, musi upewnić się, że spożywa wystarczającą ilość pożywienia (szczególnie wystarczającą ilość białka), aby dać swojemu ciału wszystko, co potrzebne.

Chociaż wszystkie te czynniki trzeba wziąć pod uwagę, eksperci twierdzą, że nadal istnieją składniki odżywcze, których każdy potrzebuje, takie jak błonnik, żelazo, witamina C i witaminy z grupy B. – Dlatego zwykle zalecam jakąś wersję diety śródziemnomorskiej – mówi Largeman-Roth. – Zapewnia wystarczającą różnorodność i można pozostać na niej przez długi czas.

Ale jeśli inny plan żywieniowy pomaga komuś osiągnąć krótkoterminowe cele w sposób, który kocha, Largeman-Roth również dostrzega w tym korzyści. W kulturze, w której szybkie i przetworzone jedzenie jest najtańszą i najwygodniejszą opcją, zdrowe odżywianie nie zawsze jest łatwe. Eksperci twierdzą, że istnieje więcej niż jeden sposób zaspokojenia potrzeb żywieniowych, dlatego jest miejsce na współistnienie różnych rodzajów diety. W przypadku osób, które jadły dużo przetworzonej żywności lub nie planowały posiłków, ale teraz chcą dokonać całkowitej zmiany, coś, co ma nieco bardziej „dietetyczną” strukturę, jak paleo lub keto, może być pomocne dopóki dana osoba pamięta, że nie jest to coś, za czym należy zawsze podążać.

Skąd wiedzieć, że czas zmienić sposób odżywiania?

Jak już wielokrotnie zauważano, istnieje wiele zmiennych, które wpływają na potrzeby żywieniowe danej osoby. Jak możesz sobie wyobrazić, często podlegają one zmianom. Maratończyk może jeść inaczej, gdy nie trenuje; kobieta w ciąży musi unikać dużej ilości pokarmów i dostarczać więcej składników odżywczych, takich jak kwas foliowy. A może musisz przejść operację i dlatego powinieneś wstrzymać się ze spożyciem pewnych pokarmów, aż wyzdrowiejesz.

Largeman-Roth mówi, że często słyszy, jak zmieniają się ludzkie nawyki żywieniowe wraz z wiekiem. – Klienci często mówili mi, że w wieku 20 lat mogli jeść, co chcą, ale kiedy przekroczyli 35 lub 40 lat, odkryli, że zaczynają przybierać na wadze, mimo że ich nawyki się nie zmieniły – mówi. Przejście na inny etap życia może wpłynąć na to, co sprawia, że ​​czujesz się dobrze. – Poziomy aktywności często mogą się zmieniać w różnych okresach życia człowieka, a to z kolei wpływa na cele żywieniowe – dodaje.

Chociaż nie ma ustalonej ilości czasu na to, jak często powinieneś ponownie oceniać sposób odżywiania, za każdym razem, gdy zmieni się twój styl życia lub etap życia, warto się nad tym zastanowić. Twoje ciało często daje wskazówki, że nadszedł czas na zmianę. – Jeśli twój poziom energii nie jest stabilny lub jeśli jesteś głodny i nieszczęśliwy, to wszystko są oznaki, że to, co robisz, nie działa – mówi Heimowitz.

– Wciąż możesz pozostać przy określonej diecie i po prostu zmodyfikować ją tak, aby odpowiadała również nowym potrzebom – mówi Heimowitz, dodając, że jeśli przestrzegany plan żywieniowy jest elastyczny, jak dieta śródziemnomorska lub oparta na roślinach, możesz po prostu dostosować go tak, by uzyskać więcej potrzebnych składników odżywczych zamiast przeprowadzać kompletną zmianę.

Jest jedno zastrzeżenie dotyczące zmiany planu żywieniowego, jeśli jest to plan, co do którego zobowiązujesz się ze względów moralnych, takich jak weganizm lub wegetarianizm. Chociaż eksperci twierdzą, że nadal potrzeba więcej badań naukowych na temat długoterminowych skutków zdrowotnych stosowania całkowicie wegańskiej lub wegetariańskiej diety, twierdzą, że można to zrobić zdrowo, zwracając szczególną uwagę na to, by wszystkie składniki odżywcze były dostarczane w odpowiedniej ilości.