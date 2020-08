Marzysz o wąskiej talii? Oto 5 wskazówek, dzięki którym osiągniesz ją w krótkim czasie!

Autumn Calabrese, ekspertka od odżywiania i odchudzania oraz niezwykle popularna „supertrenerka” pomogła tysiącom ludzi schudnąć wiele kilogramów – a to wszystko bez diety.

Na okładce swojej nowej książki obiecuje, że możesz jeść węglowodany, koktajle, a nawet desery, tracąc na wadze. Brzmi szalenie, prawda? Podzieliła się kilkoma podpowiedziami. Nikt nie wierzył, że jest to możliwe… a jednak.

Pozbądź się zbędnych kilogramów... i zbędnych słów

– Przede wszystkim musisz pozbyć się słów „dieta” i „nie” – mówi Calabrese. – Wyrzuć je ze swojego słownika. Ktoś mówi mi: „Nie, nie możesz jeść pizzy, nie, nie możesz jeść deseru, no cóż, tylko o tym myślę: pizza i deser”. Założę się, że wiele osób ma tak samo. Potem, kiedy spadniesz z „wózka dietetycznego” i zjesz jeden z tych „pokarmów tabu”, poczujesz się nieszczęśliwy.

Calabrese mówi, że osobiście doświadczyła nienawiści do siebie, na którą „nikt nie zasługuje”, i szybko zdała sobie sprawę, że diety pozbawione praw nie działają. Co zatem robić? – Miej nad tym kontrolę – mówi. – Myślenie, że możesz kontrolować wszystko w życiu, nie jest realistyczne, ale jedną rzeczą, którą możesz kontrolować, jest to, co wkładasz do swojego ciała.

Wąska talia w pięciu krokach

Czy zatem możliwe jest, by zaledwie dzięki pięciu drobnym zmianom osiągnąć wymarzoną sylwetkę? Okazuje się, że tak. A oto właśnie te zmiany:

