Jak podnieść pośladki? Dieta i ćwiczenia

Kształtne pośladki nie muszą być jedynie marzeniem. Jeżeli chcemy dobrze prezentować się w obcisłych spodniach, dopasowanej spódnicy lub sukience oraz kostiumie kąpielowym, musimy troszkę się wysilić. Podstawą jest zyskanie wiedzy na temat tego, co szkodzi skórze pośladków oraz wpływa na zmianę ich kształtu. Podpowiadamy, jak za pomocą diety i ćwiczeń podnieść pośladki.

Zanim przejdziesz na dietę i wykupisz karnet na siłownię, pamiętaj o…

Kształtne pośladki to jeden z atrybutów kobiecości, jednak nie wymyślono jeszcze diety, która wpływałaby na powiększenie i ujędrnienie jedynie tej części cała. Dieta na pośladki to przede wszystkim zdrowy i dopasowany do naszych indywidualnych potrzeb plan żywieniowy, który będzie uwzględniał redukcję przyczyn pojawianie się niedoskonałości w wyglądzie. Za pomocą diety i ćwiczeń nie jesteśmy w stanie zyskać wyglądu, jaki mają niektóre celebrytki – ekstremalnych rozmiarów, idealnie kształtne pośladki to efekt zabiegów z zakresu medycyny estetycznej i chirurgii plastycznej. Warto o tym wiedzieć, aby uniknąć zniechęcenia i spadku motywacji, które mogą się pojawić, gdy nastawimy się na spektakularne efekty naszych starań. Racjonalne podejście do diety i ćwiczeń to podstawa w pracy nad sylwetką, bo indywidualna budowa ciała to jeden z czynników uniemożliwiających osiągnięcie efektów porównywalnych z efektem przeprowadzenia zabiegu wszczepienia implantów pośladków.

Z kształtem i jędrnością pośladków mają problem nie tylko kobiety z nadwagą, ale także kobiety szczupłe. W zależności od typu budowy ciała efekty stosowania diety i ćwiczeń będą inne. Kobiety szczupłe muszą przede wszystkim pracować nad rozbudową tkanki mięśniowej, której brak powoduje, że pośladki są płaskie. W przypadku kobiet, u których występuje nadwaga, trzeba skupić się na redukcji tkanki tłuszczowej oraz zadbać o właściwe wyrzeźbienie mięśni i ujędrnienie skóry.

Dieta na pośladki

Dieta na pośladki musi być odpowiednio dobrana do naszych potrzeb. Nie zawsze musi to być typowa dieta redukcyjna, bo w kształtowaniu pośladków kluczowe są odpowiednie treningi. Jeżeli ćwiczymy, musimy też dostarczać do organizmu odpowiednią dawkę energii. Nie mogą być to puste kalorie, które powodują tycie; dieta musi dostarczać do organizmu wartościowe składniki odżywcze pod postacią białka, węglowodanów złożonych i zdrowych tłuszczów.

Zdrowa dieta powinna uwzględniać:

chude mięso,

ryby,

produkty pełnoziarniste,

rośliny strączkowe,

nabiał,

jajka,

warzywa,

owoce,

zdrowe oleje i oliwy roślinne.

Musimy jeść regularnie i całkowicie zrezygnować z podjadania oraz zastępowania prawidłowo zbilansowanych posiłków fast-foodami, słodyczami i napojami gazowanymi. Trzeba też zadbać o prawidłowe nawadnianie organizmu i zrezygnować z używek, które przyśpieszają procesy starzenia się skóry.

Ćwiczenia na pośladki

Ćwiczenia na pośladki możemy wykonywać w domu, na siłowni, w klubie fitness oraz na świeżym powietrzu. Możemy także zdecydować się na uprawianie sportów, które doskonale wpływają na wygląd naszych pośladków – szczególnie polecana jest jazda na rolkach, jazda na łyżwach, jazda na nartach, pływanie, bieganie i jazda na rowerze.

Domowy treningna pośladki powinien uwzględniać:

przysiady,

przysiady z podskokiem,

przysiady z wykrokiem,

wykroki,

wymachy nóg w pozycji stojącej i leżącej,

unoszenie bioder w pozycji leżącej,

naprzemienne unoszenie wyprostowanej nogi w klęku podpartym,

naprzemienne unoszenie zgiętej w kolanie nogi w klęku podpartym,

unoszenie nóg do boku w klęku podpartym,

ćwiczenia na stepie.

Podczas wykonywania ćwiczeń trzeba pamiętać o napinaniu mięśni pośladków. Ćwiczenia powinno się wykonywać 3-4 razy w tygodniu w kilku seriach; trening musi trwać minimum 30 minut. Ćwiczenia zawsze muszą być poprzedzone rozgrzewką!

