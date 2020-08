7 najlepszych treningów odchudzających. Kilogramy znikają w mgnieniu oka!

Zanim jednak zagłębimy się w temat, należy zwrócić uwagę na kilka ważnych faktów.

Utrata masy ciała i utrata tłuszczu – to różnica. Wiele osób twierdzi, że chce schudnąć, ale przez większość czasu tak naprawdę mają na myśli to, że chcą stracić tłuszcz. To ważne rozróżnienie, ponieważ niektóre treningi wspomagające utratę tkanki tłuszczowej – takie jak trening siłowy – mogą powodować przyrost masy ciała w postaci mięśni. Może się wydawać, że nie ma to sensu. Przecież chcemy schudnąć, a nie budować mięśnie. Jednak przybranie masy mięśniowej zwiększa metabolizm, co może pomóc w utracie tłuszczu i utrzymaniu dobrej sylwetki na dłuższą metę.

Ćwiczenia nie są jedynym czynnikiem w kwestii utraty tkanki tłuszczowej: ćwiczenia są ważne dla zdrowia i mogą pomóc w schudnięciu. Ale ostatecznie utrata tłuszczu zależy od tego, czy masz deficyt kalorii. Innymi słowy, twoje „spalone kalorie” muszą być mniejsze niż „spożyte kalorie”. Oznacza to, że jeśli ćwiczysz, ale nie zwracasz uwagi na to, co jesz, same ćwiczenia mogą nie wystarczyć, aby osiągnąć rezultaty.

Konsekwencja jest kluczowa: choć niektóre formy ćwiczeń spalają więcej kalorii niż inne, a niektóre mogą powodować spalanie kalorii po treningu, najlepszy trening odchudzający dla każdej osoby zależy od tego, co jest w stanie robić konsekwentnie.

– Możesz wykonywać najlepszy trening na świecie, ale jeśli wykonujesz go tylko raz na dwa tygodnie, nie uzyskasz oczekiwanych wyników – mówi Grady Bridges, certyfikowany trener osobisty. Zaleca trening co najmniej trzy razy w tygodniu, jeśli twoim celem jest utrata tkanki tłuszczowej. Kluczem jest znalezienie czegoś, co naprawdę lubisz robić. Lepiej jest regularnie robić coś, co sprawia Ci przyjemność, nawet jeśli nie jest to wystarczające, byś osiągnął swój cel.

7 najlepszych treningów odchudzających

