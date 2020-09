5 roślin strączkowych, które pomogą ci schudnąć bez głodowania

Roślina strączkowa wytwarza nasiona. Wielu z nas jest zaskoczonych, że wanilia i fistaszki należą do tej rodziny. Co zaskakujące, nie wszystkie strączki są jadalne, ale wiele z nich jest odpowiednich dla ciebie i ma ogromne korzyści zdrowotne.

Niektórzy eksperci uważają, że rośliny strączkowe należą do najbardziej wszechstronnych i pożywnych produktów spożywczych, co oznacza, że nie należy ich usuwać z diety. I odwrotnie, należy je dodać do planu zdrowego żywienia, aby szybciej schudnąć.

Czytaj także:

Dieta niskowęglowodanowa czy niskotłuszczowa – która jest lepsza do utraty wagi?

Czy fasola odchudza?

Chociaż jedzenie fasoli nie sprawi, że waga w magiczny sposób zniknie, jest ona pełna błonnika, który pomaga jeść mniej i pozostać sytym przez dłuższy czas. Jest to żywność przyjazna dla diety, ale musisz włożyć trochę pracy i wprowadzić dobrze zbilansowany plan posiłków z niską zawartością cukru i węglowodanów. Ponadto pewne badanie wykazało, że ludzie, którzy zjadali trzy czwarte filiżanki roślin strączkowych każdego dnia, tracili na wadze więcej niż ci, którzy tego nie robili.

Piękną rzeczą w roślinach strączkowych jest to, że można ich używać w bardzo kreatywny sposób. Możesz je zmielić i użyć do zastąpienia mąki pszennej dla osób nietolerujących glutenu. Można je dodawać do sałatek, przecierać do dipów lub stosować w aromatycznych zupach. Czy wiesz, że niektórzy ludzie używają ich nawet do przyrządzania zdrowych deserów, takich jak ciasteczka?

Czytaj także:

Zupa podana w ten sposób sprzyja odchudzaniu. Spróbujesz?

Te rośliny strączkowe pomogą ci schudnąć

Czytaj także:

Czy można schudnąć, jedząc orzeszki ziemne?