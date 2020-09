Jak twoje BMI może wpłynąć na spontaniczne zakupy żywności? O tym nie miałeś pojęcia

Wyniki przedstawione na Europejskim i Międzynarodowym Kongresie Otyłości (ECOICO) sugerują, że konsumenci o normalnej wadze wcześniej zauważyli wybraną przez siebie żywność i patrzyli na nią dłużej niż osoby z nadwagą lub otyłością. Ponadto wszyscy konsumenci mieli tendencję do częstszego i dłuższego patrzenia na produkty o niskiej gęstości energetycznej, takie jak owoce i warzywa, niż na produkty o dużej zawartości energii, takie jak ciastka, wyroby cukiernicze i chipsy.

„Chociaż te wyniki są bardzo wstępne i potrzeba znacznie więcej badań, jeśli można znaleźć różnice w wyborze między grupami statusu wagi w odniesieniu do rodzajów żywności, zachowania zakupowe, a zwłaszcza kontrola nieplanowanych zakupów, powinny odgrywać bardziej dominującą rolę w badaniach oraz leczeniu nadwagi i otyłości” – mówi profesor Nanette Stroebele-Benschop z Uniwersytetu w Hohenheim w Niemczech, która kierowała badaniami. „Po ponad dziesięciu latach intensywnych eksperymentalnych badań okulograficznych percepcji żywności, nasze badanie próbuje zlikwidować lukę między badaniami eksperymentalnymi i terenowymi. Zbadamy, jak konsumenci o różnym BMI postrzegają żywność o różnej gęstości kalorii podczas nieplanowanych zachowań zakupowych w rzeczywistości środowisko świata”.

Jak BMI wpływa na zakupy?

W badaniu naukowcy zrekrutowali 20 dorosłych w supermarkecie i wykorzystali mobilne urządzenia do śledzenia wzroku, aby zarejestrować, na co patrzyli podczas dwóch oddzielnych zakupów. Dane posłużyły do stworzenia znormalizowanych map ciepła spontanicznie kupowanych produktów, produktów z nimi sąsiadujących, a także cen i informacji na etykietach półek. Kwestionariusze wykorzystano do zebrania informacji o wieku, płci, strukturze rodziny, dochodzie, wzroście i wadze. Uczestnicy zostali podzieleni na dwie grupy: o normalnej masie ciała (BMI poniżej 25 kg / m²) lub z nadwagą lub otyłością (BMI 25 kg / m² lub więcej). Gęstość energetyczną żywności podzielono na niską (<100kcal / 100g) lub wysoką (<100kcal / 100g).

Ponieważ zachowania związane z wyborem są bardzo złożone, badacze kontrolowali potencjalne wpływy, w tym czas spędzony na zakupach, liczbę zajętych alejek, pozycję zakupionego produktu i głód. W sumie zidentyfikowali i przeanalizowali dane dotyczące 88 nieplanowanych zakupów.

Analizy ujawniły, że generalnie to spontanicznie kupowany produkt przyciąga uwagę i jest skupiony, a nie sąsiedni produkt czy metki z cenami i etykiety na półkach.

Podczas zakupów dokonywanych przez uczestników z nadwagą lub otyłością zauważenie spontanicznego zakupu żywności po raz pierwszy zajęło więcej czasu w porównaniu do zakupów dokonywanych przez uczestników o normalnej wadze. Ponadto przez dłuższy czas obserwowano żywność podczas zakupów dokonywanych przez uczestników o normalnej wadze.

Według współautora dr Gerrita Hummela z Uniwersytetu w Hohenheim w Niemczech: „Ważne jest, aby dalej badać i rozumieć możliwy związek między naszymi zakupami a zachowaniami związanymi z wyborem żywności i stanem wagi. Wiemy, że kiedy jedzenie znajdzie się w naszej kuchni, zostanie zjedzone, ale jeszcze nie do końca rozumiemy, w jaki sposób jedzenie trafia do naszego wózka”.

