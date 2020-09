Odchudzasz się? Oto 8 produktów, które pomogą ci w tym z zaskakującym skutkiem!

Odchudzanie nie zawsze jest proste. Istnieją jednak produkty, które mogą skutecznie wspomagać ten proces i przyspieszyć go. Wbrew pozorom wiele z nich często wykreślamy z naszej listy dietetycznej. I, jednak niepotrzebnie.

Mleko – czy pomaga schudnąć?

Pijesz odtłuszczone mleko i chcesz pozostań szczupłym? Nie zawsze zachodzi ta korelacja, jeśli chodzi o nabiał. Niedawne badanie opublikowane w American Journal of Nutrition wykazało, że ponad 18 000 kobiet spożywających więcej produktów mlecznych o wyższej zawartości tłuszczu i pełnotłustego mleka było mniej narażonych na nadwagę.

Jakim cudem jest to możliwe, zapytasz. Niektóre niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe nie zostają zachowane, gdy mleko jest odtłuszczone – tłuszcz jest to składnik, który może pomóc ci szybciej poczuć się sytym i dłużej zachować uczucie pełności. Kilka badań wykazało, że kiedy ludzie zmniejszają ilość tłuszczu w diecie, zastępują ją cukrem i rafinowanymi węglowodanami, co może mieć gorszy wpływ na ogólny stan zdrowia.

Podsumowując: Jedz różnorodne produkty mleczne i mniej martw się o zawartość tłuszczu. Ogranicz lody o wysokiej zawartości cukru i kupuj jogurt naturalny bez dodatku cukru, który ma tendencję do gromadzenia się w odmianach smakowych i owocowych.

Inne produkty, które pomagają schudnąć

