Cukinia to skarbnica zdrowotnych właściwości. Pomaga też w odchudzaniu

Cukinia to po włosku „mała dynia” i do rodziny dyniowatych właśnie to warzywo należy. W niektórych rejonach Polski cukinię nazywa się również kabaczkiem, a jedną z jej zalet jest ta, że nie odkładają się w niej metale ciężkie. Tych jej dobroczynnych właściwości w cukinii znajduje się jednak więcej.

Cukinia: właściwości zdrowotne

1. Skarbnica witamin i witamin

Cukinia zawiera niemało witamin: witaminę A, niektóre witaminy z grupy B (B1. B2, B3 oraz B6, B9), a także witaminy C, E i K. W 100 g cukinii znajduje się 0.1 g tłuszczów, 1 g błonnika, 1.2 g białka, a także 3.1 g węglowodanów. W składzie cukinii nie brakuje też minerałów: sodu, cynku, potasu, magnezu, żelaza, wapnia oraz fosforu.

2. Wspomaga działanie układu pokarmowego

Cukinia zwiększa pH soku żołądkowego, dlatego zalecana jest osobom z nadkwaśnością. Zwiększenie pH soku żołądkowego wpływa również korzystnie na trawienie i minimalizuje takie objawy jak bóle żołądka i zgaga. Owoce cukinii można przygotowywać w wersji lekkostrawnej, dzięki czemu świetnie nadają się do jedzenia przez osoby z wrzodami żołądka i wrzodami dwunastnicy. Cukinia zawiera niewielkie ilości błonnika, nie obciąża więc mocno układu pokarmowego.

3. Wspomaga wzrok

Cukinia, jak i inne warzywa żółte, pomarańczowe lub czerwone zawiera karetonoidy, a konkretnie luteinę i zeaksantynę. Koncentrują się one w oku –- zeaksantyna znajduje się w strefie najostrzejszego widzenia, natomiast luteina głównie na peryferyjnych częściach siatkówki. Warto więc spożywać cukinię, która zapobiega zwyrodnieniom plamki żółtej.

4. Wspomaga odchudzanie

Cukinia jest warzywem niskokalorycznym i ma niski indeks glikemiczny, który wynosi 15. 100 g cukinii to tylko 21 kcal, dlatego warto przygotować z niej zdrowsze i dietetyczne odpowiedniki ulubionych przekąsek: frytek czy chipsów. Można też dodawać ją jako zagęszczacz do sosów, dzięki czemu uczucie sytości utrzyma się dłużej. Co więcej, cukinia wspomaga przemianę materii i zapobiega zatrzymywaniu się wody w organizmie.

5. Polecana diabetykom

Spożywanie cukinii zaleca się osobom chorującym na cukrzycę. Nie tylko dlatego, że, jak wspomniano, ma ona niski indeks glikemiczny, ale nie podnosi też poziomu glukozy we krwi.

6. Dla kobiet w ciąży i dzieci

Cukinię nie tylko można spożywać w ciąży i w czasie karmienia piersią. Jest to nawet, ze względu na zawartość w niej kwasu foliowego, zalecane. Cukinię mogą też spożywać najmłodsi i to już od 6. miesiąca życia. Także dzięki temu, że – jak wspomniano na początku artykułu – nie zawiera ona metali ciężkich, jest więc warzywem stosunkowo bezpiecznym.

7. Dla zestresowanych

Cukinia zawiera witaminy z grupy B, a te nie tylko poprawiają koncentrację i pamięć, ale i pozwalają poradzić sobie z okresami obniżonego nastroju, stresem, jednak oczywiście tylko w tych przypadkach, gdy stan emocjonalny danej osoby nie wymaga jeszcze wizyty u psychologa czy psychiatry.

Cukinia: zastosowanie w kuchni

Cukinia jest popularna w kuchni polskiej - to jedno z 20 najczęściej uprawianych w naszym kraju warzyw. Mimo to rzadko wykorzystuje się jej kwiaty, z których potrawy można znaleźć głównie w eleganckich restauracjach. Tymczasem mogą one stanowić składnik sałatki, można je jeść na surowo, smażyć, faszerować, grillować czy marynować. Sprawdzą się w potrawach na słodko i na słono. Jak przygotować kwiaty do jedzenia? Nie wymaga to wielkiego wysiłku - wystarczy usunąć pręciki z wnętrza kielichów i delikatnie opłukać kwiat, a następnie odsączyć go na papierowym ręczniku.

Równie uniwersalnie wygląda zastosowanie w kuchni samej cukinii. Na jej bazie przygotowywane są zupy, można ją grillować, dodawać do leczo, ratatouille, zapiekanki. Smaczne są również placuszki i ciasto cukiniowe.

