5 rzeczy, o których musisz wiedzieć, zanim pójdziesz na fitness na trampolinach

Trening na trampolinach to doskonały sposób na aktywne i wspierające zdrowie spędzanie wolnego czasu. Klubów fitness, które oferują ten rodzaj treningu, jest coraz więcej, więc warto dowiedzieć się więcej na temat jego zalet oraz wad. Ćwiczyć na trampolinie możemy też w domu, dlatego zdobycie podstawowej wiedzy na temat tego rodzaju aktywności jest niezwykle przydatne.

Dlaczego trening fitness na trampolinach?

Od kilku lat trampoliny są popularnym sprzętem do treningu. Korzystamy z nich w domu oraz w klubach fitness, które oferują zajęcia indywidualne i zajęcia grupowe. To świetny sposób na poprawę kondycji fizycznej, odchudzanie, rzeźbienie ciała i dobrą zabawę, dlatego warto choć raz skorzystać z tego rodzaju aktywności.

Skakanie na trampolinach w rytm muzyki jedynie z pozoru jest łatwe. Tak naprawdę, ćwiczenia te angażują wszystkie partie mięśni i jednocześnie odciążają stawy, co ma ogromne znaczenie w przypadku osób z nadwagą. Co więcej, podczas ćwiczeń na trampolinie możemy poprawić naszą wydolność i pozytywnie wpłynąć na pracę układu krążenia, bo są to typowe ćwiczenia cardio. W efekcie usprawniamy krążenie, dotleniamy organizm i pracujemy nad wyglądem zewnętrznym jednocześnie. Fitness na trampolinach to nie tylko popularny sposób na aktywność fizyczną, ale także doskonała opcja dla osób, które z różnych względów nie lubią tradycyjnych ćwiczeń lub zajęć fitness. Połączenie przyjemnego z pożytecznym pozwala osiągnąć zamierzone cele i wpływa nie tylko na stan zdrowia oraz wygląd sylwetki, ale także naszą motywację.

Co warto wiedzieć, zanim zapiszemy się na zajęcia? 5 ważnych rzeczy

Trening fitness na trampolinach jest modnym sposobem na aktywność, jednak nie każdy może z niego korzystać. Czynnikiem decydującym jest stan zdrowia oraz poziom aktywności fizycznej. Intensywne treningi dla zaawansowanych to wyższy stopień wtajemniczenia, więc kluczowy jest wybór rodzaju i intensywności zajęć, na które się zapiszemy.

Po pierwsze: Trening na trampolinach może przebiegać w różny sposób

Wyróżniamy kilka rodzajów treningu na trampolinach. Jednym z nich jest typowy trening fitness, który wybierają w szczególności kobiety. Trening ten jest dość intensywny, dlatego nie należy od razu wybierać zajęć dla osób zaawansowanych, bo może się to zakończyć kontuzją. Wybór rodzaju treningu to kwestia indywidualna; do wyboru oprócz treningu fitness mamy także np. trening Tabata z wykorzystaniem trampolin oraz inne rodzaje ćwiczeń, które trzeba dopasować do wyjściowej formy fizycznej.

Po drugie: Trening fitness na trampolinach wymaga dobrego stanu zdrowia

Wbrew pozorom, nawet fitness na trampolinach dla początkujących jest dość obciążający dla organizmu. Z tego typu treningu nie mogą korzystać m.in. osoby chorujące na serce i schorzenia układu krążenia, kobiety w ciąży i kobiety w połogu, osoby z wadami postawy i zwyrodnieniem stawów, a także osoby ze schorzeniami kręgosłupa. Przeciwwskazaniem do ćwiczeń na trampolinach jest także nieleczona astma i inne przewlekłe schorzenia układu oddechowego.

Po trzecie: Fitness na trampolinach i dieta nie zawsze idą w parze

Głodówki i diety, które dostarczają do organizmu poniżej 1500 kcal na dobę, są przeciwwskazaniem do ćwiczeń na trampolinach. Duży deficyt kaloryczny w połączeniu z intensywnym wysiłkiem może doprowadzić do znacznego osłabienia oraz omdlenia.

Po czwarte: Ważna jest koordynacja ruchowa

Osoby mające problemy z koordynacją ruchową, miewające kłopoty z utrzymaniem równowagi oraz napadowe zawroty głowy, mogą mieć pewne problemy z ćwiczeniem na trampolinach. Oczywiście utrzymania równowagi można się nauczyć, jednak wymaga to nieco czasu i indywidualnego treningu, zanim udamy się na zajęcia grupowe.

Po piąte: Bezpieczeństwo treningu to podstawa

Zajęcia fitness na trampolinach, które prowadzi doświadczony trener, są zdecydowanie bezpieczniejsze niż samodzielne ćwiczenia przed telewizorem. Musimy mieć tego świadomość, bo na trampolinie możemy nabawić się poważnych urazów.