Czy na diecie odchudzającej można jeść wszystkie owoce?

Wystarczy spojrzeć na Piramidę Zdrowego Żywienia, aby zauważyć, że owoce nie są zakazanym składnikiem diety. Można je jeść także podczas odchudzania, jednak zawsze wskazany jest umiar. Owoce, choć zdrowe, są źródłem cukru, a ten stanowi puste kalorie, które odkładają się w postaci tkanki tłuszczowej. Oczywiście, lepiej jeść owoce niż słodycze, bo w przypadku owoców dostarczamy do organizmu także błonnik pokarmowy, witaminy, minerały i naturalne antyoksydanty.

Owoce a odchudzanie – co warto wiedzieć na ten temat?

Owoce i warzywa to podstawa zdrowej diety. Niestety, w przypadku owoców musimy zachować zdrowy rozsądek, bo te, które najchętniej jemy, są często dość kaloryczne. Kalorie z owoców mogą powodować niekontrolowane przybieranie na wadze, jednak okazują się znacznie mniej szkodliwe dla wyglądu sylwetki, gdy całkowicie wyeliminujemy z codziennego jadłospisu słodycze, napoje owocowe, dosładzane soki, napoje gazowane oraz żywność wysoko przetworzoną i inne kaloryczne produkty, które często są fundamentem naszej diety. Warto zdać sobie sprawę z tego, że szybko nie musi oznaczać zdrowo! Chcąc schudnąć, trzeba przede wszystkim pamiętać o tym, że im mniej przetworzone produkty jemy, tym lepiej nie tylko dla naszego wyglądu, ale przede wszystkim dla naszego zdrowia.

Podstawą Piramidy Żywienia jest ruch. Aktywność fizyczna skutecznie spala nadprogramowe kalorie, zapobiegając nadmiernemu przybieraniu na wadze. W następnej kolejności są warzywa i owoce w stosunku 4:1, czyli każdego dnia powinniśmy zjeść 4 porcje warzyw i jedną porcję owoców. Nasza dieta powinna być także bogata w produkty pełnoziarniste, nasiona roślin strączkowych, chudy nabiał, chude mięso i ryby oraz zdrowe tłuszcze, orzechy, nasiona i pestki. Zamiast soli powinniśmy doprawić potrawy świeżymi i suszonymi ziołami, a biały cukier całkowicie wyeliminować, zastępując go np. zdrowym ksylitolem.

Podkreślmy jeszcze raz – owoce nie są zakazanym składnikiem diety odchudzającej, jednak trzeba po nie sięgać z umiarem i z zachowaniem zdrowego rozsądku podchodzić do odchudzania. Każda przesada jest szkodliwa! Choć znajdziemy np. diety bazujące jedynie na samych owocach lub warzywach, to nie są one dobrym sposobem na zdrowe odchudzanie.

Owoce wskazane przy odchudzaniu

Na diecie odchudzającej warto sięgać przede wszystkim po owoce o kwaskowatym smaku. Dostarczają one do organizmu mniej cukru. Polecane podczas odchudzania jest sięganie po kwaskowate odmiany jabłek i gruszek, owoce jagodowe np. truskawki, maliny, poziomki, porzeczki, jeżyny, aronię, brzoskwinie i śliwki. Zakazane na diecie odchudzającej nie są też cytrusy np. grejpfruty i pomarańcze, cytryny oraz inne owoce egzotyczne m.in. kiwi, mango i papaja. Dietę można urozmaicić, sięgając (nie za często) po bardzo zdrowe granaty, banany i awokado, bo jest ono także owocem. W przypadku awokado umiar jest jak najbardziej wskazany, bo jest ono źródłem zdrowego, ale jednak tłuszczu.

Podczas odchudzania warto jeść owoce o odpowiedniej porze, czyli do wczesnych godzin popołudniowych, bo wówczas dostarczone do organizmu cukry łatwiej jest spalić np. podczas wieczornych ćwiczeń.

Najbardziej kaloryczne owoce

Podczas odchudzania często wpadamy w pułapkę modnych przekąsek. Tak naprawdę, zagrożeniem na diecie nie są dla nas świeże owoce, a owoce suszone, których kaloryczność jest ogromna. To one są częstym składnikiem „dietetycznych” płatków śniadaniowych, batonów i „zdrowych” przekąsek. Chipsy bananowe lub jabłkowe lepiej zastąpić świeżym owocem, bo dostarczy on do naszego organizmu znacznie mniej kalorii. Kolejną kwestią są modne jagody Goji i jagody Acai, po które chętnie sięgamy podczas odchudzania. Suszone dostarczają do naszego organizmu ponad 300 kcal w 100 g, a często jemy je „na zdrowie”, zapominając o umiarze, co kończy się nie tylko przybieraniem na wadze, ale także problemami żołądkowymi. Wszystkie suszone owoce są bardzo kaloryczne i powinniśmy jeść je okazjonalnie, gdy chcemy schudnąć. Podczas odchudzania nie należy sięgać też po owoce puszkowane i owoce kandyzowane.