7 sztuczek na odchudzanie, które nie mają nic wspólnego z dietą

W dążeniu do szczupłej sylwetki restrykcyjna dieta może być tylko jedną z metod odchudzania. Jednak na ten proces wpływają drobne elementy stylu życia, które możemy z łatwością kontrolować. Przeczytaj, na co zwrócić uwagę, jeśli chcesz „nieopatrznie” zrzucić kilogramy.

Nietypowe sztuczki na utratę wagi

1. Wybieraj żywność nieprzetworzoną

Aby uciec od mentalności „dietetycznej”, skup się na tym, co możesz dodać do swojego talerza – na większej ilości nieprzetworzonej żywności. Napełnij swój wózek zdrowymi produktami podstawowymi, w tym węglowodanami bogatymi w błonnik, takimi jak produkty pełnoziarniste i komosa ryżowa, chude białka, takie jak kurczak i indyk, oraz zdrowe tłuszcze z ryb, oleje roślinne, orzechy i nasiona – z miejscem na sporadyczną przyjemność. W przypadku mniej zdrowych zachcianek pamiętaj o wielkości porcji.

2. Wykorzystuj poranki

Obudź się trochę wcześniej, aby dać sobie pół godziny lub nawet 15 minut na przygotowanie posiłków, zaplanowanie dnia, a może nawet zrobić jakieś energetyzujące ćwiczenia. Cokolwiek robisz z dodatkowym czasem, poranek jest tą częścią dnia, nad którą masz największą kontrolę, więc wykorzystaj to na swoją korzyść. Kolejny bonus: Wczesne wstawanie oznacza również chodzenie spać trochę wcześniej, co może pomóc ograniczyć przekąski przed snem.

3. Utwórz tygodniowy plan odżywiania

„Jednym z największych powodów, dla których ludzie nie trzymają się swojego planu zdrowego odżywiania jest to, że go po prostu nie mają” – mówi Ryan Maciel, certyfikowany trener. Wyznacz porę w każdym tygodniu, aby stworzyć plan posiłków. Usiądź, zbierz pomysły na przepisy i zrób swoją listę zakupów. W sklepie spożywczym wybierz tylko te produkty, które umożliwią przygotowanie posiłków z planu żywienia. Lity tygodniowe będą najbardziej praktycznym rozwiązaniem.

4. Znajdź inną motywację niż ciało

Używanie wagi jako jedynej motywacji może czasami być rozczarowujące, ponieważ nie zawsze tracimy na wadze tak szybko, jak mamy nadzieję. Aby utrzymać silną motywację do odchudzania, stwórz listę powodów, dla których chcesz schudnąć, na przykład bycie zdrowym dla swojej rodziny i zwiększanie wytrzymałości, aby robić coś, czego nigdy wcześniej nie robiłeś. Kiedy robi się ciężko, posiadanie listy tego, co spowodowało ten proces może być bardzo pomocne.

5. Zreorganizuj swoją kuchnę

Jak się okazuje, strategie organizacji kuchni nie tylko pomagają uporządkować bałagan. Mogą również wspierać wysiłki związane z odchudzaniem. Znajdź czas na reorganizację lodówki i spiżarni, stosując zasadę „co poza zasięgiem wzroku, to z pamięci”. Umieść mniej zdrową żywność w trudno dostępnych miejscach. Gotową do spożycia zdrową żywność przechowuj w łatwo widocznym i łatwo dostępnym miejscu, na przykład miskę pełną owoców na blacie i pokrojone warzywa w przezroczystych pojemnikach na wysokości oczu w lodówce.

6. Pij przed jedzeniem

„Przydatną sztuczką, z której każdy może skorzystać, jest wypicie szklanki lub dwóch wody 10 minut przed posiłkiem” – mówi Elliott Upton, certyfikowany trener osobisty w Ultimate Performance. W ten sposób nie pomylisz pragnienia z głodem, a generalnie prawidłowe nawodnienie wspomaga odchudzanie. „Picie wystarczającej ilości wody pomoże Ci poczuć się najedzonym, powstrzymać głód i zapobiec przejadaniu się” – wyjaśnia Upton. Nie zapomnij mieć pod ręką wielorazowej butelki z wodą.

7. Subskrybuj wiadomości zdrowotne

Dodaj do zakładek swoje ulubione treści online dotyczące zdrowego trybu życia (takie jak newsletter Wprost Zdrowie i Medycyna oraz kanał na youtube) lub zafunduj sobie nowe czasopisma dotyczące zdrowia i fitnessu. Bycie na bieżąco z najnowszymi wiadomościami na temat zdrowia może zwiększyć motywację i dać świeże pomysły na poprawę tego, co już robisz. Możesz poznać wiele faktów dotyczących zdrowego podejścia do odchudzania i zaczerpnąć wiedzę ze sprawdzonego źródła.

Czytaj też:

Czy w dobie koronawirusa można wykupić receptę za inną osobę? MZ wyjaśnia