Czy multiwitaminy są konieczne dla zachowania zdrowia?

Z naukowego punktu widzenia termin „multiwitamina” jest niejasny. Powinna ona zawierać najważniejsze witaminy i minerały na poziomach zbliżonych do zalecanego dziennego zapotrzebowania. Jednak nie ma standardowej regulacji określającej, jakie składniki odżywcze lub jaki poziom musi zawierać multiwitamina. Są one również formułowane inaczej dla dzieci, dorosłych, mężczyzn, kobiet, kobiet w ciąży i osób starszych.

Czy multiwitaminy dają korzyści zdrowotne?

Nauka pokazuje, że ludzie, którzy przyjmują multiwitaminy, mają już zwykle wyższe spożycie mikroelementów z diety niż osoby, które nie stosują witamin. A ci sami ludzie częściej mają wyższe dochody, niższy wskaźnik masy ciała i wyższy poziom aktywności fizycznej – wszystkie czynniki, które są związane z lepszym zdrowiem.

Czy zatem multiwitaminy dodatkowo poprawiają zdrowie poza tym, jaką dietę i styl życia wybieramy? Większość dotychczasowych badań przedstawia mieszane wyniki. Niektóre badania sugerują korzyści, inne pokazują niekorzystne skutki uboczne spożywania suplementów multiwitaminowych.

Badania nad multiwitaminami

Już w 2006 r. kompleksowy przegląd obejmujący tylko randomizowane, kontrolowane badania kliniczne wykazał, że przyjmowanie multiwitaminy nie zmniejsza ryzyka jakiejkolwiek choroby przewlekłej w porównaniu z przyjmowaniem pigułi placebo.

Przechodząc do najnowszych badań i oceny dowodów w tej dziedzinie, krytyczny przegląd badań obserwacyjnych i badań z randomizacją w 2015 r. nie wykazał istotnego wpływu multiwitamin na polepszenie zdrowia. W przeglądzie odnotowano jednak wcześniejsze badania, które sugerowały pewne korzyści ze stosowania multiwitamin w zmniejszaniu ryzyka zachorowania na raka u mężczyzn, ale nie ma mocnych dowodów na to, że mogą działać również u kobiet.

Istnieją dowody na to, że multiwitaminy zawierające duże dawki przeciwutleniaczy mogą pomóc zmniejszyć ryzyko zaćmy i zwyrodnień związanych z wiekiem, ale wciąż czekamy na badania o wyższej jakości, aby to potwierdzić.

Na co zwrócić uwagę w wyborze suplementu?

Jeśli zdecydujesz się na suplementację multiwitaminową, zwróć uwagę na kilka rzeczy. Po pierwsze, tabletki powinny dostarczać większości witamin i minerałów w ilości zbliżonej do zalecanego dziennego spożycia. Poziom 75 procent to dobra podstawa. Wybierz multiwitaminę dostosowaną do twojego wieku, płci i innych stanów, np. ciąży. Multiwitaminy dla kobiet zwykle zawierają dodatkowe żelazo, podczas gdy te dla seniorów zwykle dostarczają więcej wapnia oraz witamin D i B12.

