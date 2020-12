Wiek nie wpływa na sukces w odchudzaniu, ale odchudzanie pomaga osobom starszym

W programie leczenia otyłości przeprowadzanym w szpitalu w Wielkiej Brytanii wiek nie miał wpływu na utratę wagi. Statystycznie wyniki były podobne w przypadku osób zarówno powyżej, jak i poniżej 60. roku życia.

Im jesteśmy starsi, tym ważniejsza jest prawidłowa waga

Starszy autor badania, dr Thomas Barber z Warwick Medical School w Wielkiej Brytanii wyjaśnił, że utrata masy ciała jest ważna w każdym wieku, ale wraz z wiekiem istnieje większe prawdopodobieństwo wystąpienia związanych ze zbyt wysoką masą ciała chorób współistniejących. Wiele z tych chorób jest podobnych do skutków starzenia się, więc można argumentować, że znaczenie utraty wagi zwiększa się wraz z wiekiem.

Autorzy badania piszą, że utrata masy ciała może pomóc starszym osobom w radzeniu sobie z ponad 50 chorobami współistniejącymi z wiekiem, w tym cukrzycą, chorobą zwyrodnieniową stawów i zaburzeniami nastroju, takimi jak lęk i depresja. Zwiększona śmiertelność i ogólny brak dobrego samopoczucia u osób starszych są również związane z otyłością.

Zachowaj zdrowie mimo upływu lat

Zdaniem autorów badania panuje błędne przekonanie o obniżonej zdolności osób starszych do utraty wagi poprzez modyfikację diety i zintensyfikowanie aktywności fizycznej. Badanie pokazuje, że zwłaszcza programy odchudzania prowadzone przez lekarzy mają dużą wartość.

Starsi ludzie mogą uważać, że szpitalne usługi leczenia otyłości nie są dla nich, ale lekarze powinni docenić znaczenie utraty wagi u osób starszych z otyłością dla utrzymania zdrowia i dobrego samopoczucia i przekonać ich, że to zapewni zdrowe starzenie się. Badanie pokazuje ponadto, że wiek jako taki nie powinien wpływać na decyzje kliniczne dotyczące wdrażania zmian w stylu życia osób starszych.

Jak przebiegało badanie?

W ramach badania zespół przeanalizował dokumentację medyczną 242 losowo wybranych osób, które uczestniczyły w programie leczenia otyłości w Warwickshire Institute for the Study of Diabetes, Endocrinology, and Metabolism (WISDEM) w latach 2005-2016. Badacze podzielili kohortę na dwie grupy: osoby poniżej 60. roku życia i osoby w wieku 60–78 lat. Wszyscy uczestnicy na początku badania byli chorobliwie otyli, a ich BMI wynosiło powyżej 40. W analizie porównano wyniki utraty wagi w obu grupach.

Uczestnicy programu uporali się ze swoją wagą dzięki zmianom diety i większej liczbie ćwiczeń, a lekarze dostosowali program do indywidualnych potrzeb. Zapewniono również wsparcie psychologiczne i motywacyjne.

Naukowcy dokonali pomiarów wagi przed i po uczestnictwie w programie. Starsza grupa spędziła w programie nieco mniej czasu – 33,6 miesiąca w porównaniu do 41,5 miesiąca w przypadku osób młodszych – utrata masy ciała w obu grupach była statystycznie podobna: osoby w starszej grupie straciły średnio 7,3% masy ciała, a osoby poniżej 60 roku życia o 6,9%.

