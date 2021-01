Chcesz szybciej schudnąć? Wypróbuj 10 pomysłów, które nie mają związku z jedzeniem

Skuteczna utrata wagi i utrzymywanie jej na właściwym poziomie przez możliwie najdłuższy czas – a najlepiej już przez resztę życia – nie polega na szybkiej diecie-cud lub detoksykacji. To są doraźne środki, które możemy zastosować raz od wielkiego dzwonu, chociaż wielu naukowców twierdzi, że generalnie nie powinniśmy sięgać po tego rodzaju rozwiązania.

Długi, wieloletni efekt związany z utratą wagi wymaga wypracowania trwałych nawyków, które wiąża się z prowadzeniem ogólnie zdrowszego trybu życia. Może to być szczególnie trudne w okresach dużego stresu, kiedy zmieniają się twoje normalne nawyki i działania – jak choćby teraz, w czasie pandemii COVID-19, kiedy siedzimy przez większość czasu w domach, bo siłownie i kluby fitness są zamknięte.

Ale jest pocieszenie. Jeżeli wprowadzisz w życie 10 poniższych wskazówek, możesz przygotować się na sukces, którym będziesz cieszyć się przez resztę swoich dni, nawet w obliczu silnego stresu i kompletnego braku determinacji.

10 pomysłów na utratę wagi

1. Znajdź odpowiednią, racjonalną motywację



Dążenie do utraty masy ciała jest najbardziej skuteczne, gdy masz ważny powód do zrzucenia kilogramów, wykraczający poza zwykłe cele estetyczne, takie jak posiadanie sześciopaku na brzuchu. Zadaj sobie pytanie, dlaczego chcesz schudnąć – czy po to, aby mieć więcej energii do biegania z dziećmi, czy po to, by poprawić stan zdrowia, kiedy jesteś przewlekle chory? Spisanie swoich kluczowych celów może ponadto pomóc ci śledzić postępy, zwiększając w ten sposób motywację i pomagając trzymać się zdrowych nawyków.



2. Nie dąż za wszelką cenę do perfekcji



Chociaż spójność w zachowywaniu zdrowych nawyków jest ważna dla trwałej zmiany, presja bycia doskonałym często prowadzi do całkowitego poddania się, gdy popełnisz błąd, a to jest raczej nieuniknione, bo każdy popełnia błędy. Aby tego uniknąć, pamiętaj, że najważniejsze jest to, co robisz przez większość czasu, a nie tylko to, co robisz czasami. Postaraj się postrzegać każdy dzień jako okazję do podejmowania zdrowszych decyzji i wiedz, że błędy nie są oznaką niepowodzenia, ale raczej częścią procesu. Na dłuższą metę wytrwałość jest ważniejsza niż doskonałość w kwestii utraty wagi.



3. Bądź na bieżąco



Dodaj do zakładek swoje ulubione strony dotyczące zdrowego trybu życia, sprawdź nowy podcast lub przeczytaj książkę o zdrowiu. Bycie na bieżąco z najnowszymi wiadomościami dotyczącymi odżywiania i zdrowia może pomóc w utrzymaniu motywacji, pozbyciu się ze świadomości mitów dotyczących odchudzania i znalezieniu kreatywnych pomysłów na poprawę zdrowych nawyków.



4. Dodawaj zamiast odejmować



Zamiast rozwodzić się nad tym, czego nie możesz mieć, spróbuj skupić się na tym, co możesz uwzględnić w swoim codziennym życiu. Na przykład, może dodasz do planu odżywiania nowe warzywa z targu, weźmiesz udział w rozwojowych zajęciach lub spróbujesz nowego hobby, takiego jak pływanie, jazda na rowerze lub fitness.



5. Baw się ćwiczeniami



Niezależnie od tego, czy jest to spacer po parku, intensywne interwały na bieżni czy też rodzinna gra w piłkę nożną, kluczem jest znalezienie aktywności, która sprawia ci przyjemność i na którą zawsze niecierpliwie czekasz. Nie bój się wypróbować nowych zajęć lub wykazać się kreatywnością w rzeczach, które już lubisz. Na przykład, jeśli lubisz ćwiczenia z obciążeniem własną masą ciała w domu, spróbuj zastosować szarfy lub inne akcesoria. Ćwiczenia przynoszą dobre samopoczucie i przyczyniają się do utraty wagi, ale tylko wtedy, gdy jest to coś, co naprawdę sprawia ci przyjemność.



6. Zaangażuj rodzinę



Badania pokazują, że dzielenie się celami odchudzania z przyjaciółmi i rodziną może pomóc ci szybciej je osiągnąć. Rekrutuj członków rodziny, aby przyłączyli się do ciebie na spacerze, poproś ich, aby pomogli w zorganizowaniu kuchni i przy wyborze cotygodniowego menu.



7. Ćwicz samoakceptację



Nauczenie się kochania swojego ciała może być trudne, zwłaszcza jeśli próbujesz schudnąć. Ale zaakceptowanie swojego ciała takim, jakim jest teraz, może pomóc ci łatwiej osiągnąć twoje cele i sprawić, że cały proces będzie przyjemniejszy.



8. Naucz się radzić sobie ze stresem



Istnieje związek między stresem a przyrostem masy ciała. Kiedy jesteś zestresowany przez długi czas, poziom kortyzolu wzrasta, co prowadzi do silnego stanu zapalnego, zwiększonego apetytu na słodką, wysoko przetworzoną żywność i przyrostu masy ciała. Spróbuj się trochę rozluźnić i redukować stres, kiedy tylko możesz.



9. Postaw na dobry sen



Jeśli nie wysypiasz się wystarczająco (co równa się przesypianiu przynajmniej 7-9 godzin w nocy), trudniej jest schudnąć. Jakość snu wpływa na metabolizm i hormony głodu. Brak snu powoduje, że czujesz się bardziej głodny i jesz więcej niż wtedy, gdy jesteś wypoczęty. Pracuj nad zdrowymi nawykami wieczornymi, utrzymując wzorce snu tak spójne, jak to tylko możliwe. Staraj się kłaść spać i budzić się o tej samej porze każdego dnia i zaplanować czas na relaks bez niebieskiego światła z urządzeń takich jak telefony lub laptopy, które mogą negatywnie wpłynąć na sen. Zamiast tego spróbuj ciepłej kąpieli lub poczytaj książkę.



10. Sukces weryfikuj nie tylko wagą



Liczba na wadze nie zawsze pokazuje pełny obraz zdrowia, a to może być frustrujące. Zamiast tego istnieje kilka sposobów mierzenia postępów poza wagą, w tym obserwowanie poziomu energii, dopasowania ubrań i tego, czy czujesz się silniejszy i mniej zestresowany.Czytaj też:

