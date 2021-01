Pandemia przysporzyła ci zmartwień? Weź kąpiel i zapomnij o stresie

Niewiele rzeczy tak dobrze i skutecznie pozwala pozbyć się stresu, jak rozgrzewająca kąpiel. Teraz, w dobie pandemii, kiedy stres stał się niemal codziennością, warto po prostu od czasu do czasu spędzić trochę czasu w wannie. Dlaczego?

Dbaj o innych – i o siebie

– W stresujących chwilach ważne jest to, by opiekując się innymi, znaleźć również czas na zadbanie o siebie – mówi businesswoman Elena Severin. – Uspokojenie się dzięki kąpieli to najlepszy sposób na zrobienie sobie przerwy, ponieważ w danej chwili musisz faktycznie usiąść w jednym miejscu i znaleźć równowagę ze swoim otoczeniem.

Korzyści płynące z kąpieli mogą również przekraczać te psychologiczne.

– Kąpiel jest postrzegana jako coś więcej niż tylko odprężenie, to silnie uzdrawiające i detoksykujące samoleczenie – mówi ekspert spa Martha Soffer.

Jej wersja doskonałej kąpieli jest zgodna z określoną recepturą.

– Aby stworzyć własną kąpiel leczniczą w domu, dodaj w równych proporcjach sodę oczyszczoną, sól morską i sól gorzką do kąpieli w trakcie napełniania wanny wodą – mówi. – Następnie dodaj relaksujące zioła i kwiaty, takie jak melisa, lawenda, róże, werbena i ashwagandha, aby uspokoić system nerwowy i zmniejszyć stan zapalny.

Gorąca, relaksująca kąpiel, jak wyjaśnia Soffer, uruchamia tzw. terapię potu.

– Taka kąpiel silnie odtruwa, ponieważ umożliwia tkankom uwalnianie nagromadzonych toksyn, które są następnie wydalane przez skórę – mówi. – Minerały z soli gorzkiej wspomagają proces detoksykacji, soda oczyszczona pomaga alkalizować organizm, a sól oczyszcza.

Sole do kąpieli są bogate w minerały, które mogą rozluźnić mięśnie, zmniejszyć stan zapalny i odtruć skórę, pozostawiając ją jedwabiście gładką. Po dodaniu soli warto dodać około 10 kropli olejku eterycznego, np. bergamotowego do relaksującej kąpieli (która sprawia, że łazienka pachnie niesamowicie) lub olejku rozmarynowego, by zmniejszyć ból, oczyścić zatoki i dodać energii.

Czytaj też:

Naukowcy: Poziom żelaza we krwi może mieć wpływ na długość życiaCzytaj też:

5 małych zmian w stylu życia, które wyjdą ci na zdrowieCzytaj też:

Domowe SPA to sposób na idealny początek nowego roku. Sprawdź, jak je przygotować