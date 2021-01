Chcesz sprawić, by twój trening przynosił lepsze rezultaty? Oto 10 mitów, które cię ograniczają

Odżywiasz się dość zdrowo, ale w nowym roku chcesz schudnąć i poprawić kondycję fizyczną. Jak dobrze to znamy! Zależnie od tego, co oznacza „dość zdrowo”, a także, w jak dużym stopniu twoja kondycja fizyczna powinna ulec poprawie, odchudzanie może zająć więcej lub mniej miesięcy... a może nawet lat. Podobnie, jak wiele osób będących w sytuacji zbliżonej do twojej zapewne znajdujesz wiele sprzecznych informacji na temat najlepszych treningów odchudzających, ilości czasu potrzebnego na trening i jaką dietę powinieneś praktykować.

Co jest najważniejsze w odchudzaniu?

Jeżeli w tym wszystkim rzeczywiście odnajdujesz choćby pierwiastek siebie, pamiętaj, że ważniejsze od samego zrzucenia zbędnych kilogramów jest osiągnięcie zdrowia i dobrego samopoczucia, które zapewni ci nie tylko zejście do odpowiedniej wagi, ale także wypracowanie zdrowych nawyków, które będziesz stosować już do końca życia. Jak wiadomo, wiele osób podchodzi do odchudzania jako do jednorazowego wyzwania, a po osiągnięciu celu wraca do swoich poprzednich nawyków w części lub w całości. Wszelkie wysiłki okazują się zaprzepaszczone.

Posłużmy się zatem wynikami badań i opiniami ekspertów, by pomóc ci skutecznie schudnąć. Aby to zrobić, trzeba ćwiczyć, prawda? Ale nawet wokół ćwiczeń urosło sporo mitów, które to utrudniają. Oto cała prawda o najpopularniejszych 10 mitach związanych z odchudzaniem, a ściślej: z treningami, które utrudniają ci osiągnięcie zamierzonego celu.

Mity treningowe. Obalamy 10 z nich

Mit 1: Tylko ćwiczenia cardio pozwolą ci schudnąć



Chociaż prawdą jest, że powinieneś uwzględnić 20-30 minut cardio w swoim programie ćwiczeń, skupienie się wyłącznie na cardio nie zmieni wyglądu ani składu twojego ciała tak szybko ani tak spektakularnie, jak mogłoby się to wydawać.

Ludzie postrzegają ćwiczenia cardio jako najlepsze rozwiązanie, ponieważ prowokują one wzrost tętna. Ale tak naprawdę do treningu musisz włączyć zarówno trening cardio, jak i trening siłowy. Trening siłowy buduje mięśnie i maksymalizuje efekty cardio. Im więcej masz mięśni, tym więcej kalorii spali twoje ciało, szczególnie podczas cardio.



Mit 2: Duże ciężary dodadzą ci masy



Niektórzy ludzie obawiają się, że trening siłowy zwiększy procent masy mięśniowej do tego stopnia, że będą wyglądać jak kulturyści. To nie jest prawda. Aby tak się stało, musiałbyś naprawdę ćwiczyć ponad twoją miarę. Zacznij powoli i zwiększaj systematycznie wagę ciężarów, aby budować mięśnie, co zmaksymalizuje spalanie kalorii.



Mit 3: Jeśli ćwiczysz w danym dniu, możesz pofolgować z dietą



Trening jest ważny, ale nie jest ważniejszy od prawidłowego odżywiania. Nie możesz zatem unikać odpowiedniej diety. Jedzenie to paliwo, a właściwe odżywianie gwarantuje dobre rezultaty. Jeśli chcesz schudnąć, liczba spalonych kalorii musi być wyższa niż liczba dostarczanych kalorii.



Mit 4: Rozciąganie pomaga zapobiegać kontuzjom



Jeśli w fazie dojrzewania i wzrostu ciała uprawiałeś sport, rozciąganie się przed meczem było regularną praktyką. Jednak zapewne będziesz zaskoczony, jeśli powiemy ci, że chociaż rozciąganie jest korzystne (ponieważ przygotowuje mięśnie do ruchu i ułatwia regenerację po treningu), nie ma udowodnionych badań, że zmniejsza ryzyko kontuzji. Wszystko zależy od twojej formy i sposobów ruchu podczas treningu. Praktykuj funkcjonalne, dynamiczne ćwiczenia rozciągające, takie jak wypady i wymachy nóg, aby wspomóc ruch mięśni podczas ćwiczeń.



Mit 5: Jeśli liczba na wadze nie spada, nie chudniesz



Wiele osób skupia się na liczbie na wadze, ale nie jest to najlepsze odzwierciedlenie zmian w ciele. Liczba na wadze jest czynnikiem zależnym od wielu rzeczy, w tym ilości spożytej wody, tego, co zjadłeś i kiedy się ważysz. Często, gdy dana osoba traci wiele kilogramów, liczba na wadze rośnie ze względu na budowanie mięśni podczas ćwiczeń.

Jeśli chcesz dokładnie śledzić utratę wagi i rozwój mięśni, rejestruj pomiary ramion, talii i ud. A jeśli masz zamiar korzystać z wagi, waż się codziennie o tej samej porze.



Mit 6: Maszyny do ćwiczeń cardio liczą spalone kalorie ze stuprocentową dokładnością



Niektórzy ludzie kierują się wyłącznie elektronicznym wskaźnikiem na bieżni, który miałby podać im dokładną liczbę kalorii spalonych podczas treningu. Niestety te dane nie są w stu procentach dokładne. Wiele czynników decyduje o tym, ile kalorii spala organizm, w tym płeć, wiek i aktualna waga. Niektóre maszyny umożliwiają wprowadzanie spersonalizowanych danych w jednym lub dwóch z tych aspektów, ale rzadko we wszystkich trzech.



Mit 7: Ćwiczenia brzucha sprawią, że będziesz miał sześciopak



Treningi brzucha świetnie nadają się do rozwijania mięśni rdzenia, ponieważ przynoszą wiele korzyści twojemu organizmowi, na przykład poprawiają równowagę i stabilność. Jednak ogólna ilość tkanki tłuszczowej w organizmie zapobiega widoczności mięśni brzucha. Jeśli chcesz mieć sześciopak na brzuchu, musisz radykalnie zmniejszyć ilość tkanki tłuszczowej do 10-12 proc. w przypadku mężczyzn lub 11-13 proc., jeśli jesteś kobietą. Wymaga to dużego poświęcenia się zdrowej diecie i ćwiczeniom.



Mit 8: Suplementy i koktajle proteinowe są niezbędne po treningu



Suplementy i koktajle proteinowe nie są konieczne. Oferowane przez nie korzyści można osiągnąć dzięki spożyciu naturalnej żywności, takiej jak kakao bez cukru i gotowane na mleku, indyk lub łyżka masła orzechowego. Nie potrzebujesz suplementów i koktajli, aby dostarczyć organizmowi odpowiednie składniki odżywcze. Możesz uzyskać te składniki odżywcze z innych źródeł żywności. Jeśli spożywasz pokarmy bogate w białko po treningu, zrób to w ciągu 30 minut. Wtedy twoje mięśnie pochłoną tę energię, ponieważ wciąż pracują.



Mit 9: Jeśli się nie spocisz, to oznacza, że nie ćwiczyłeś wystarczająco ciężko



Pocenie się to niedokładny sposób mierzenia skuteczności i jakości treningu. Na ilość potu wydzielanego przez człowieka składa się wiele czynników, takich jak temperatura, wilgotność powietrza i poziom nawodnienia. Twoje ciało może również skutecznie chłodzić się poprzez pot.



Mit 10: Jeśli trening nie sprawia, że coś cię boli, to znaczy, że nie jest skuteczny

Uczucie dyskomfortu podczas treningu jest normalne, ale odczuwanie bólu już takim nie jest. Wielu sportowców żyje zgodnie z mottem „no pain, no gain”, ale ból to sposób, w jaki twoje ciało mówi ci, że coś jest nie tak. Jeśli zaczniesz odczuwać ból podczas treningu, natychmiast przerwij. Jeśli będziesz dalej ćwiczył mimo bólu, możesz skończyć z poważnymi obrażeniami.Czytaj też:

