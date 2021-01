W portfelu pusto, ale waga wciąż zbyt duża? Oto, jak schudnąć przy małym budżecie

– Zanim przekroczysz swój limit finansów, ważne jest, aby rozważyć, które zakupy mają największy wpływ na twoje cele związane z odchudzaniem – mówi Eric Bowling, certyfikowany trener osobisty z Los Angeles.

Co więcej, niektóre z najlepszych narzędzi odchudzających są przyjazne dla portfela, a nawet bezpłatne. Zatem co możesz zrobić już dziś, by schudnąć... i zaoszczędzić?

Postaw na pełnowartościowe jedzenie

Chociaż rocznie wielu ludzi wydaje tysiące złotych na suplementy odchudzające, niewiele wiadomo o tym, czy są one rzeczywiście skuteczne.

– Jeśli twoja dieta obejmuje specjalne drogie proszki lub płyny przeznaczone do „zastępowania” posiłków, przemyśl to – mówi Jackie Newgent, autorka książki „The All-Natural Diabetes Cookbook”. – Postaw na chude białka, produkty pełnoziarniste, zdrowe tłuszcze oraz dużą ilość owoców i warzyw.

– Stwórz deficyt kalorii poprzez zdrową dietę i ćwiczenia i trzymaj się tego konsekwentnie – radzi Bowling.

Istnieje jeszcze kilka sposobów na tanie odchudzanie.

Jak schudnąć bez wydawania majątku?

Jedz więcej posiłków w domu



Spożywanie większej liczby posiłków w restauracjach serwujących dania typu fast-food wiąże się z wyższym BMI, jak pokazuje jedno z badań opublikowanych w American Journal of Health Promotion. Zamiast tego zweryfikuj odpowiedniość twoich wyborów w restauracji. Pomyśl o tym, dlaczego wybierasz właśnie „tę opcję”, oraz, czy rodzaj menu i wielkość porcji uniemożliwia osiągnięcie twoich celów w odchudzaniu.

Następnie spróbuj przygotować zdrowsze wersje swoich ulubionych dań restauracyjnych w domu, abyś mógł monitorować spożywane posiłki, oszczędzając kalorie i pieniądze.



Przygotowuj domowe przekąski



Planuj posiłki, aby skrócić listę zakupów. Gotowanie posiłków partiami nie tylko pozwoli ci zaoszczędzić czas i pieniądze, ale także zapewni większą spójność: zamiast zgadywać i szacować, możesz porcjować wszystkie posiłki.

Nie zapomnij o przygotowaniu przekąsek i planuj je z wyprzedzeniem. Przyspieszą twój metabolizm, a jednocześnie zapobiegną przejadaniu się.



Rób zakupy spożywcze kilka razy w tygodniu



Rozciągnij trochę budżet w czasie, a zaoszczędzisz pieniądze i kalorie. Jeśli to możliwe, podziel listę zakupów i rób je tylko na dwa lub trzy dni za jednym razem, aby mieć pewność, że żywność pozostanie świeża. Jednocześnie zapobiegnie to pokusie jedzenia w większej ilości.

Kupowanie tylko tego, czego potrzebujesz na kilka następnych dni, może pomóc uprościć planowanie posiłków i sprawi, że te bardziej wykwintne potrawy będą specjalną ucztą, a nie częstą przyjemnością. Ograniczysz także marnowanie żywności.



Idź na zakupy po jedzeniu



Aby dobrze trzymać się planu odchudzania i uniknąć nieplanowanych odpustów, rób zakupy z pełnym żołądkiem, a nie, kiedy burczy ci w brzuchu. Kiedy jesteś głodny między posiłkami, bardziej prawdopodobne jest, że będziesz mieć ochotę na wysokokaloryczne i bogate w cukier potrawy i kupisz batonika (lub dwa) przy kasie.

Nawet jeśli jest to tylko mała przekąska po pracy, o której pozostaniesz już do kolacji, ta drobna poprawka może mieć ogromne znaczenie, jeśli chodzi o utrzymanie w ryzach budżetu i kalorii. Jeśli masz mało czasu lub częściej przebywasz w domu, usługa dostawy artykułów spożywczych może również ułatwić przemyślane zakupy i pozwoli nie przekraczać budżetu.



Kupuj białka przyjazne dla portfela



Białko jest kluczowe dla utraty wagi, ponieważ pomaga poczuć się sytym (co może pomóc w zapobieganiu przejadaniu się) i zmniejsza ryzyko, że organizm zużyje energię na spalanie mięśni zamiast tłuszczu. Ale nie musisz jeść eko-wołowiny i łososia. Istnieje wiele opcji przyjaznych dla portfela, które są wysokiej jakości, takie jak kurczak, tuńczyk w puszce i opcje roślinne, takie jak fasola.



Dostosuj dietę do pór roku



Zamiast wydawać pieniądze na droższe produkty ekologiczne w sklepie spożywczym, niech lokalny targ rolniczy będzie inspiracją dla kreowania nowych posiłków. Kiedy kupujesz warzywa sezonowe, będą one w najlepszym kolorze, smaku i będą mieć najwyższe wartości odżywcze, a jednocześnie będą w dobrej cenie, ponieważ są łatwo dostępne.

Co więcej, aby schudnąć i utrzymać wagę, napełnianie połowy talerzy lub misek do posiłków warzywami nieskrobiowymi (takimi jak szparagi, kapusta i sałata) może być zdrowym podejściem, ponieważ warzywa zapewniają sytość przy niewielkiej ilości kalorii.



Kupuj mrożone warzywa i produkty puszkowane



Kiedy masz ograniczony budżet, łatwo jest tracić pieniądze i przejadać się, kupując żywność, ponieważ po prostu nie możesz zjeść wszystkiego, zanim się zepsuje. Wbrew powszechnemu przekonaniu badania sugerują, że profile odżywcze mrożonej, konserwowanej i świeżej żywności są podobne. Tak więc, jeśli często musisz kombinować, by uniknąć marnowania żywności, warto odwiedzić w sklepie sekcje mrożonek i konserw.

Mrożone owoce i warzywa mogą być doskonałym źródłem błonnika, składnika odżywczego, który pomaga zachować sytość, a także są przyjazne dla portfela.



Naucz się mówić „nie”



Jednym z największych wyzwań związanych z utrzymaniem budżetu na żywność i kalorie jest życie towarzyskie. Łatwo jest przepłacać i przejadać się, gdy jadasz kolację z rodziną i przyjaciółmi. Czujesz presję, kiedy bliscy proponują ci zamówienie jedzenia z restauracji, w której wiesz, że nie ma wielu zdrowych opcji? Można grzecznie odmówić, aby pozostać na dobrej drodze, zaoszczędzić pieniądze i ograniczyć pokusy. Podziel się z bliskimi swoim planem utraty wagi, poproś o wsparcie i spędzenie czasu w inny sposób.



Ruszaj się i baw się!



Poprawa kondycji może pomóc ci lepiej kontrolować wagę. Można tego dokonać bez wymyślnego członkostwa w klubie fitness lub osobistego trenera. Aby ćwiczyć za darmo, wybierz zajęcia fizyczne bez sprzętu i uwzględnij je w większej ilości w swoim planie dnia. Wędruj pieszo, tańcz, kiedy nikt nie patrzy... i osiągaj efekty, o których marzysz. Czytaj też:

Chcesz schudnąć? Zaopatrz się w ten jeden gadżet i zobacz, jak kilogramy znikająCzytaj też:

Co pić, aby schudnąć? Rozwiązania przychodzą prosto z IndiiCzytaj też:

Często sięgasz po przekąski w czasie zdalnej pracy? Oto 6 wysokobłonnikowych, niskokalorycznych propozycji