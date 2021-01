Jak zdrowo się odżywiać zamawiając jedzenie na wynos? Oto kilka prostych wskazówek, które pomogą dokonać dobrego wyboru. Jeśli zamówiona porcja okaże się zbyt duża, zostaw połowę na inny posiłek. Poproś o sosy w oddzielnym pudełeczku. Będziesz kontrolować, ile dodajesz do jedzenia. W daniach z ryżem wybieraj ryż brązowy, bo ma więcej błonnika i mikroelementów. Makaron najlepiej pełnoziarnisty zamawiaj z sosem pomidorowym zamiast kremowym. Hummus to wspaniały dodatek białka roślinnego do każdego dania, który dostarcza również dawki błonnika i zdrowego tłuszczu. Obejrzyj materiał wideo:

Dieta pudełkowa nie tylko na odchudzanie. Na czym polega?

Dieta pudełkowa polega na spożywaniu posiłków przygotowanych przez firmę cateringową. Jej zaletą jest to, że posiłki dowożone są do klienta codziennie, w określonym przedziale czasowym. Dla ułatwienia, niektóre firmy umożliwiają dowożenie dań np. na adres firmy, w której pracuje zamawiający. Nazwa diety pochodzi prawdopodobnie od tego, że każdy posiłek zapakowany jest w oddzielne opakowanie. Dania są pełnowartościowe i zbilansowane, a by je zjeść, wystarczy wyjąć z pudełka (czasem trzeba również podgrzać).

W tego typu cateringu dietetycznym można samodzielnie wybrać kaloryczność posiłków. Na rynku dostępne są diety: 1000 kcal, 1200 kcal, 1500 kcal, 1800 kcal, 2000 kcal, a także więcej. Ponadto, można wybrać także liczbę posiłków – zazwyczaj wynosi ona 5-6. Diety pudełkowe umożliwiają także wykluczenie konkretnych produktów z jadłospisu – co jest szczególnie ważne u osób borykających się z celiakią, nietolerancjami bądź alergiami pokarmowymi.