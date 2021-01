Błonnik – poprawia trawienie i nie tylko. Oto, jak wpływa na nasz wygląd

Pandemiczny stres sprawia, że nierzadko mamy problemy z trawieniem. Sięgamy wówczas po błonnik, a czasami nawet może nas to natchnąć do poszukiwania informacji nieco głębiej (skoro i tak nudzimy się i każda nowa ciekawostka staje się priorytetową pomiędzy jednym a drugim serialem). Możemy zatem natknąć się na informacje, że błonnik poprawia urodę.

Błonnik dla urody

Dietetyk Michelle Iannacchino mówi, że związek błonnika z kondycją skóry faktycznie istnieje.

– Nasza skóra jest często bezpośrednim odzwierciedleniem tego, co dzieje się w naszych jelitach i jak dobrze funkcjonuje nasze trawienie – wyjaśnia.

Byś mógł dobrze zrozumieć ten związek, najpierw przedstawimy ci trochę informacji na temat błonnika. Błonnik może występować zarówno w postaci rozpuszczalnej, jak i nierozpuszczalnej. Rozpuszczalny błonnik może być wchłaniany przez organizm, z kolei nierozpuszczalny jest przez niego wydalany. Niektóre rodzaje błonnika mogą być także prebiotykami.

– Błonnik prebiotyczny odżywia nasze bakterie jelitowe i utrzymuje je w stanie równowagi. To gwarantuje zdrowe trawienie – mówi Iannacchino. Dlatego też w suplementacji warto postawić zarówno na błonnik rozpuszczalny, jak i nierozpuszczalny, jak na przykład ten zawarty w babce plesznik.

Błonnik łączy działanie miotełki... i skalpela

Korzystne działanie na dobre bakterii w jelitach jest ważne, jeśli chodzi o podstawową funkcję błonnika, ale to nie wszystko. Na ludzkiej skórze znajdują się również przyjazne bakterie, które przyczyniają się do ogólnego zdrowego blasku cery i pięknego wyglądu, i właśnie tam błonnik może pomóc.

– Wykazano, że błonnik prebiotyczny pomaga utrzymać pH naszej skóry i równoważy mikroflorę – mówi Iannacchino.

Aby poprawić prozdrowotne, upiększające działanie błonnika, warto połączyć go z suplementami kolagenu.

– Kolagen nie bez powodu zyskał wielką popularność w ciągu ostatnich kilku lat – mówi Iannacchino. – Jednym z powodów takiego obrotu spraw jest to, że jest niezwykle wszechstronny, a nasze ciała wykorzystują go do wielu różnych funkcji. Niektóre z największych korzyści płynących z przyjmowania kolagenu obejmują poprawę wyglądu włosów, skóry i paznokci, wspomaganie tworzenia, wzrostu i naprawy kości, leczenie bólu stawów i pomoc w leczeniu nieszczelnego jelita.

Korzyści jest jeszcze więcej

Jak mówi Iannacchino, błonnik wykonuje wiele innych istotnych zadań.

– Jest również wiadome, że pomaga w leczeniu cukrzycy, poprawie poziomu cholesterolu i utracie wagi – specjalistka w tym przypadku ma na myśli zwłaszcza babkę plesznik.

Błonnik ponadto może mieć działanie przeciwzapalne.

– Wzmocnienie naszych jelit jest jedną z najpotężniejszych rzeczy, jakie możemy zrobić, aby pomóc sobie samym w leczeniu stanów zapalnych – mówi dietetyczka i dodaje, że aby opanować, zmniejszyć i wyeliminować stan zapalny w naszych ciałach, ważne jest, abyśmy pracowali nad równowagą bakterii w naszych jelitach i poprawą trawienia. Błonnik jest jednym z kluczowych składników jeśli chodzi o naprawę jelit, ponieważ pomaga w prawidłowym wypróżnianiu się oraz w wypłukiwaniu toksycznych odpadów, których nasz organizm musi się pozbyć.

Ale Iannacchino przestrzega, że zwiększając spożycie błonnika, musisz pić więcej wody, aby został on prawidłowo wchłonięty. Biorąc pod uwagę poprawę urody, która wiąże się z prawidłowym nawodnieniem organizmu, dodatkowe korzystne działanie błonnika w tym zakresie może wynieść twoje piękno na prawdziwe wyżyny.

