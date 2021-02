Skuteczne odchudzanie: 5 ćwiczeń, które pozwolą spalić więcej tłuszczu

Przy procesie odchudzania dobrą praktyką jest włączenie do swojej rutyny różnych form ćwiczeń. Angażując różne partie mięśni pozwolą spalić więcej kalorii. Na które ćwiczenia warto postawić?

Ćwiczenia dobre na odchudzanie

1. Burpees

To jedne z najskuteczniejszych ćwiczeń spalających tłuszcz, jakie kiedykolwiek istniały. Burpees składa się z przysiadu, planku, pompki i wyskoku. W uproszczeniu jest to robienie pompek, pomiędzy którymi wstajesz i wyskakujesz do góry. Ponieważ łączymy te elementy w całość, angażujemy niemal wszystkie mięśnie w naszym ciele. Ćwiczenie jest bardzo męczące, ale efektywne.

2. Sprinty rowerowe

Sprinty rowerowe mogą skrócić czas treningu, przy takim samym poziomie spalania tłuszczu. Kluczem jest tutaj skupienie się na krótkich seriach, po których następuje aktywny przestój. Na przykład: rozgrzewka przez 3-5 minut, po czym 20 sekund sprintu, 60 sekund lekkiej jazdy i kolejne 20 sekund sprintu. Gwarantujemy, że po takim treningu pot może płynąć strumieniami.

3. Skakanka

Skakanie na skakance jest zaliczane do najlepszych ćwiczeń spalających kalorie na świecie. Szybkość spalania wynosi od 667 do 990 kalorii na godzinę. Wielu sportowców polega na tym ćwiczeniu w celu utrzymania dobrego zdrowia układu krążenia przy jednoczesnym utrzymaniu dobrego napięcia mięśniowego. Wzmacnia siłę ramion i poprawia kondycję.

4. Pajacyki

Pajacyki to klasyk szkolnych ćwiczeń. Jednak warto wykorzystywać je również w profesjonalnym treningu. Rytmiczne podskoki wraz z ruchami rąk i nóg na boki działają na te partie mięśni, które często są pomijane w treningu biegowym. Spróbuj wykonać 60 sekund pajacyków z 20 sekundami odpoczynku. Powtarzaj ten cykl łącznie przez 15 minut.

5. Pływanie

Zauważyłeś kiedyś, że większość pływaków ma bardzo szczupłą sylwetkę? Pływanie umożliwia spalenie dużej ilości kalorii, ponieważ angażuje wszystkie partie mięśni. Według American Heart Association zaledwie 30 do 60 minut pływania od 4 do 6 dni w tygodniu może pomóc zarówno schudnąć, jak i zmniejszyć ryzyko chorób: udaru, cukrzycy i chorób serca.

