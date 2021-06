Przepis na zdrową wersję „Nutelli”... bez cukru – idealny (nie tylko) dla wegan

Sprzedawana w 190 krajach świata Nutella od lat uchodzi za jedną z ulubionych przekąsek nie tylko dzieci, ale i dorosłych. Nie przepadają zaś za nią... dietetycy, którzy od dawna ostrzegają, że 100 g tego czekoladowo-orzechowego kremu ma aż 530 kcal, a nawet niepozorna mała łyżka (15 g) może zawierać nawet 80 kcal.

55 proc. składu tego produktu stanowi cukier, a 30 proc. – rafinowany olej palmowy. Zdecydowanie lepiej jest przygotować ją samodzielnie w domu – bez wysokokalorycznych dodatków, a nawet bez cukru, który łatwo zastąpić kilkoma prostymi składnikami. Oto trzy najprostsze przepisy na zdrową alternatywę Nutelli.

Nutella z mlekiem migdałowym – przepis dla wegan

SKŁADNIKI:

2 łyżki masła orzechowego

1 szklanka roślinnego mleka migdałowego

1 łyżeczka ekstraktu ze stewii

erytrytol – około 2 łyżek

2-3 stołowe łyżki kakao

szczypta soli

Wszystkie składniki należy zblendować na gładką masę (kilkukrotnie), a potem przełożyć do osobnej miseczki lub dowolnego naczynia. Domowa "Nutella" bez grama cukru sprawdzi się nie tylko jako zdrowy deser, ale także jako dodatek do różnych dań – naleśników, tostów, gofrów lub muffinek, a także jako słodka przekąska zjadana... bezpośrednio ze słoiczka.

„Nutella” z awokado i bananów – najprostszy przepis

SKŁADNIKI:

1 awokado

1 dojrzały banan

2 łyżki masła z orzechów laskowych lub arachidowych

2 łyżki kakao

Podobnie jak w przypadku poprzedniego przepisu wszystkie składniki należy zblendować na gładką masę i przełożyć do osobnego naczynia. W mgnieniu oka powstanie słodki deser, który nie zawiera cukru (oprócz naturalnej fruktozy z bananów), a na dodatek ma dużo mniej kalorii niż jej tradycyjny, czekoladowy odpowiednik. Najlepiej schłodzić go przez godzinę w lodówce.

„Nutella” z daktyli – przepis bez cukru

SKŁADNIKI:

garść suszonych daktyli zalanych wcześniej gorącą wodą

2 stołowe łyżki kakao

garść dowolnych orzeszków

1-2 łyżki wiórków kokosowych

Zblenduj wszystkie składniki na gładką masę i zajadaj ze smakiem bez wyrzutów sumienia – smacznego!

Jaki skład ma tradycyjna Nutella?

Zawsze warto poświęcić chwilę na to, by w domowym zaciszu przygotować zdrową wersję tego czekoladowego kremu. Oto jak przedstawia się skład tradycyjnej wersji tej przekąski, którą w 55 proc. tworzy zwykły, biały cukier. Na drugim miejscu pod względem zawartości plasuje się zaś rafinowany olej palmowy. 13 proc. to orzechy, a resztę stanowi kakao i odtłuszczone mleko w proszku.

Czytaj też:

