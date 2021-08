Czy tempo metabolizmu spowalnia z wiekiem? Obalono popularny mit

Przemiana materii wcale nie spowalnia po trzydziestce lub czterdziestce, a dopiero po... sześćdziesiątce. Najnowsze zestawienie badań z 29 krajów świata rzuca zupełnie nowe światło na to, co o metabolizmie sądziliśmy do tej pory.

Zespół naukowców pod kierunkiem prof. Hermana Pontzera z Duke University w Durham w Karolinie Północnej w USA po raz pierwszy dokonał kompleksowej analizy danych dotyczących tempa metabolizmu na różnych etapach życia człowieka. W przeglądzie uwzględniono wyniki badań ponad 6,4 tys. osób z 29 krajów świata w wieku od zaledwie... 8 dni do 95 lat. Za pomocą kosztownej metody zwanej „podwójnym znakowaniem wody” udało się wykazać, że dotychczasowe poglądy na temat spowalniania przemiany materii wraz z wiekiem, były błędne. Okazuje się, że największe zapotrzebowanie na energię mamy niemal tuż po przyjściu na świat (zwłaszcza pomiędzy 9. a 15. miesiącem życia), a nasz metabolizm przez większą część życia (pomiędzy 20. a 60. rokiem życia) funkcjonuje w stałym i niezmiennym tempie – nieco zwalnia dopiero po sześćdziesiątce. 4 fazy metabolizmu u człowieka. Jak się zmienia tempo przemiany materii? I faza – od urodzenia do około pierwszego roku życia (początkowo tempo przemiany materii jest takie samo jak u matki, a pod koniec tego etapu może być nawet o 50 proc. wyższe niż u dorosłych) – najwięcej energii zużywają dzieci pomiędzy 9. a 15 miesiącem życia, a 43 proc. z niej pochłania mózg

– łagodne spowolnienie tempa przemiany materii utrzymujące się stale do około 20. roku życia (bez zmian podczas okresu dojrzewania) III faza – stałe i niezmienne tempo przemiany materii pomiędzy 20. a 60. rokiem życia

– stałe i niezmienne tempo przemiany materii pomiędzy 20. a 60. rokiem życia IV faza – systematyczne spowolnienie przemiany materii i niższe dobowe zapotrzebowanie kaloryczne (po 90. roku życia metabolizm jest wolniejszy o 26 proc. w porównaniu do osób w wieku 20-60 lat) twitter Metabolizm jest najszybszy u małych dzieci, a najwolniejszy u seniorów po 90-tce Pomiędzy 9. a 15. miesiącem życia potrzebujemy o połowę więcej energii niż dorośli – głównie ze względu na rozwijający się mózg, który pochłania 43 proc. dziennego zapotrzebowania energetycznego. Zdaniem prof. Pontzera małe dzieci spalają energię w tak superszybkim tempie, że są pod tym względem niemal jak... „inny gatunek”. Niemal przez całe dzieciństwo tempo metabolizmu utrzymuje się jednak na tym samym poziomie aż do dwudziestki i wcale nie ulega przyspieszeniu u dorastających nastolatków – jak dotąd powszechnie sądzono. Nasz metabolizm działa... w stałym i niezmiennym tempie przez większą część życia Przez większą część życia, aż do sześćdziesiątki mamy taką samą przemianę materii, która wcale nie ulega żadnym zmianom po trzydziestce lub czterdziestce (przyrost masy ciała w tym okresie życia to zasługa mniejszej aktywności fizycznej i nieprawidłowej diety przyczyniającej się do zaburzeń hormonalnych sprzyjających tyciu). Nawet podczas ciąży większy apetyt wynika tylko z podwyższonego zapotrzebowania energetycznego ze względu na rozwijający się w łonie matki płód. Przemiana materii spowalnia dopiero po sześćdziesiątce Naukowcy wykazali, że tempo przemiany materii zaczyna spowalniać dopiero po sześćdziesiątym roku życia, a zmniejszone zapotrzebowanie kaloryczne w tym okresie powinno się także przekładać na... mniejsze dawki leków (z kolei najmłodsze dzieci wbrew pozorom mogą potrzebować nieco większych dawek niż dotąd sądzono). Najwolniejsze tempo metabolizmu obserwowane jest zaś u ludzi, którzy mają więcej niż 90 lat – przemiana materii może być u nich nawet czterokrotnie wolniejsza niż przez większą część życia. Czytaj też:

