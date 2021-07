Ile lat krócej żyją single po sześćdziesiątce? Zaskakujące wyniki badań

„Wesołe jest życie staruszka” – śpiewał Kabaret Starszych Panów nieco zaprzeczając faktom, bo polskim seniorom nigdy nie wiodło się najlepiej. W ostatnich latach ich sytuacja jeszcze bardziej się pogorszyła.

Wcale nie chodzi jednak o czynniki ekonomiczne, bo w porównaniu z poprzednimi pokoleniami osoby starsze pewnie radzą sobie dużo lepiej i (pomimo pandemii COVID-19) mają dostęp do całkiem nowoczesnego leczenia, dzięki któremu nierzadko są znacznie zdrowsi i bardziej sprawni niż kiedykolwiek wcześniej. Coraz trudniej jednak rozwiązać globalny problem ze starzejącym się społeczeństwem i skutkami tego, że żyjemy coraz dłużej.

Przed pandemią po raz pierwszy w historii połowa populacji miała więcej niż 30 lat

Na łamach „Journal of the American Geriatrics Society” naukowcy z Nihon University w Tokio oraz Duke-NUS Medical College w Singapurze potwierdzili, że jeszcze przed epidemią koronawirusa w 2019 roku liczba dorosłych osób powyżej 30. roku życia po raz pierwszy w historii przekroczyła połowę światowej populacji.

Przez to, że ludzie żyją coraz dłużej, wzrasta liczba osób, którym na dalszych etapach życia zaczyna coraz poważniej doskwierać samotność. Kto cierpi najbardziej?

Samotność skraca życie seniorom o 5 lat

Okazuje się, że życie w pojedynkę może mieć bezpośredni wpływ na długość życia osób po sześćdziesiątce. Badaczom udało się ustalić, że w przypadku ludzi mających więcej niż 60 lat długotrwałe poczucie samotności może skracać życie o 5 lat. W porównaniu do rówieśników, którzy dzielą z kimś życie, długość życia samotnych jest krótsza od około 3 do 5 lat.

Statystyki te nieco się zmieniają w miarę upływu czasu. Po siedemdziesiątce samotni umierają od 2 do 4 lat wcześniej, a po osiemdziesiątce ich życie jest krótsze w porównaniu do niesamotnych rówieśników od 1 roku do 3 lat.

Płeć, wykształcenie i bycie singlem – co wpływa na naszą długość życia?

Wbrew pozorom nie tylko nasz stan zdrowia ma wpływ na to, jak długo żyjemy. Okazuje się, że skracające życie uczucie osamotnienia może zależeć od kilku istotnych czynników.

Choć to kobiety wyprzedzają mężczyzn w statystykach dotyczących długości życia, to poczucie samotności częściej dotyka seniorów niż seniorki. Co ciekawe, spory wpływ na to, czy czujemy się samotni na dalszych etapach życia ma także nasze wykształcenie – lepiej wyedukowane osoby częściej są samotne niż najsłabiej wykwalifikowani ludzie.

Choć osamotnieni mogą czuć się także seniorzy, którzy mieszkają z rodziną lub partnerami, to jednak statystycznie najwięcej problemów z samotnością zgłaszają osoby, które po sześćdziesiątym roku życia mieszkają w pojedynkę.

Jeśli więc chcemy, by ziściła się wizja wesołej starości – tak jak w słynnej piosence Kabaretu Starszych Panów – warto zadbać o to, by żaden staruszek nie czuł się samotny – kto, wie, może przedłuży im to życie o kilka wiosen...

