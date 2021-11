Chcesz zrzucić nadmiar kilogramów? Jedz dwudaniowe obiady

Jeśli się odchudzasz, starasz się ograniczać ilość jedzenia i stawiasz na jednodaniowe obiady? To błąd. Zaczynaj obiad od zjedzenia zupy. To sprawi, że dostarczysz organizmowi... mniej kalorii. Jak to możliwe?

Jedzenie zupy sprzyja odchudzaniu

Naukowcy z Uniwersytetu w Pensylwanii dowiedli, że rozpoczęcie obiadu zjedzeniem zupy sprawia, że człowiek w ogólnym rozrachunku zjada 20 proc. mniej kalorii, niż gdyby jadł tylko drugie danie. Osoby badane, które jadły zupę, otrzymywały drugi posiłek 15 minut później. Zupa sprawiała, że ludzie ci czuli sytość i jedli dużo mniej, niż osoby, które dostały tylko drugi posiłek. Co ważne, biorący udział w eksperymencie, mówili, że czują się zadowoleni i najedzeni, mimo że spożywali mniej kaloryczny posiłek.

Jakie zupy pomogą schudnąć?

W badaniu z Pensylwanii okazało się, że rodzaj zupy nie miał istotnego wpływu na całkowitą wartość energetyczna posiłku. Warto jednak postawić na zdrowe i lekkie zupy, ewentualnie rosół. Dobrze jest gotować zupy na esencjonanym bulionie warzywnym. Odchudzaniu i zdrowiu będą sprzyjać zupy takie jak pomidorowa, jarzynowa, brokułowa czy kalafiorowa. Warto stawiać także na warzywne wersje zup z warzyw strączkowych. Wypróbuj też nasze przepisy na zupę z buraków i malin czy sycący krem z kalafiora

Czy jedzenie zup jest zdrowe?

Dietetycy są zgodni: zupy to ważny element codziennej diety. Odpowiednio przyrządzone są niskokalorycznym źródłem wielu cennych witamin i mikroelementów. Są sposobem na przemycenie do diety większej ilości warzyw, a dzięki zawartości błonnika i dobrze dobranych przypraw, wspomogą trawienie. Jesienią i zimą jedzenie zup ma szczególne znaczenie, bo rozgrzewają organizm i wspierają odporność.

