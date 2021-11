Zdrowa zupa krem z buraka. Jeden składnik cię zaskoczy

Krem z buraków można zakwasić octem, sokiem z cytryny, albo jabłkiem. Chodzi o to, aby zupa zachowała piękny kolor, ale i miała wyrazisty smak. My proponujemy coś innego: dodaj do buraków maliny.

Właściwości buraków i malin

Połączenie buraków i malin to zdrowie w czystej postaci. Maliny są bogate w witaminę C, wzmacniają odporność, są niezastąpione jako pomoc przy leczeniu objawów przeziębienia. Pomagają regulować ciśnienie krwi, są niskokaloryczne i dobrze wpływają na serce. Buraki są znane z pozytywnego działania na układ krwionośny, pomagają regulować gospodarkę wodną organizmu. Mają dobry wpływ na układ mięśniowy, wspomagają pracę mózgu, sprzyjają koncentracji i dobrej pamięci.

Jak zrobić krem z buraków i malin

Sekretem tej zupy jest to, aby nie gotować samych malin, a dodać je na koniec. Możesz wykorzystać mrożone owoce. Jeśli przeszkadzają ci drobne, malinowe pestki, przetrzyj zupę przez gęste sito. W innej wersji możesz krem z buraka doprawić sokiem ze świeżych malin (takie niesłodzone soki można kupić w aptekach lub sklepach zielarskich). Jeśli lubisz bardzo wyrazisty, kwaskowy smak, możesz dodatkowo przyprawić zupę sokiem z cytryny. Krem z buraka przygotowany na bulionie warzywnym możesz podawać zarówno na ciepło, jak i na zimno.

Przepis: Zupa krem z buraków i malin Kremową zupę z buraków można podawać na zimno i na ciepło. Kategoria Zupa Rodzaj kuchni Wegetariańska Czas przygotowania 20 min. Czas gotowania 30 min. Liczba porcji 4 Składniki 5 średnich buraków

3 ząbki czosnku

3/4 szklanki malin (mogą być mrożone)

1,5 l bulionu warzywnego

ulubione zioła, śmietana (lub mleko kokosowe) do dekoracji

sól, pieprz Sposób przygotowania Upiecz burakiBuraki zawiń w folię aluminiową lub włóż do naczynia żaroodpornego i upiecz do miękkości. Ugotuj zupęW garnku zagrzej bulion. Dodaj ząbki czosnku przeciśnięte przez praskę. Gotuj 5 minut. Wrzuć upieczone, obrane i pokrojone na mniejsze kawałki buraki. Zdejmij z ognia, dodaj maliny i zmiksuj wszystko na gładką masę. Dopraw solą i pieprzem. Podaj zupęPrzed podaniem możesz zupę przetrzeć przez sito, aby nie było w niej pestek z malin. Udekoruj śmietaną i świeżymi ziołami. Posyp pieprzem.

