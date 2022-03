Chcesz pozbyć się tłuszczu z brzucha? Jedz te owoce

Owoce są bogate w węglowodany, zawierają też naturalny cukier, nie należy jednak ich z tego powodu eliminować z diety – twierdzą dietetycy. Nadal zalicza się je do grupy pokarmów niskokalorycznych. Dietetycy zwracają też uwagę na silne działanie przeciwzapalne owoców. To właśnie jego wpływ na spalanie tłuszczu w różnych obszarach ciała wzięli pod lupę w ostatnich badaniach.

„Wszelkiego rodzaju stany zapalne zwiększają odkładanie się tłuszczu w organizmie, szczególnie w okolicy brzucha, podczas gdy owoce, mogą pomóc spalić tłuszcz w tych regionach” – mówi Diana Ellis Hunnes, dietetyczka w UCLA Medical Center.

Jakie owoce pomogą najszybciej zrzucić tłuszcz z brzucha?

W spalaniu tłuszczu z brzucha pomagają wyłącznie świeże owoce. Dietetycy zalecają ograniczenie spożywania owoców suszonych, ze względu na większą zawartość cukru, w stosunku do masy, a także soków owocowych. Wśród polecanych owoców znalazły się najpopularniejsze polskie owoce, czyli jabłka. „An apple a day keeps the doctor away” – głosi anglojęzyczne przysłowie. Czy jednak rzeczywiście spożywanie jednego jabłka dziennie uchroni nas przed wizytami u lekarza? W ramach ogólnych zaleceń dotyczących zdrowego stylu życia – na pewno tak. Jabłka stanowią bogate źródło witamin, minerałów i innych ważnych dla naszego organizmu składników. Dzięki zawartości błonnika i polifenoli w skórce i miąższu mają wpływ na przywrócenie równowagi mikrobiologicznej w jelitach, co pomaga zmniejszać stany zapalne przyczyniające się do otyłości brzusznej – wskazują dietetycy.

Zobacz, jakie jeszcze owoce znalazły się na liście owoców redukujących otyłość brzuszną.

Jagody



Jedzenie jagód hamuje apetyt – wskazują dietetycy. Zjedzenie miseczki tych owoców przed kolacją powoduje, że przyswoisz mniej innych kalorycznych pokarmów. Jagody ceni się również za ich właściwości redukujące cholesterol. Pomagają usunąć z organizmu szkodliwe frakcje cholesterolu, dzięki czemu zapobiegają odkładaniu się ich w organizmie. Wpływa to korzystnie na gospodarkę tłuszczową.





Grejpfrut



Połowa grejpfruta zawiera tylko około 40 kalorii i prawie 4,5 grama pektyny, rozpuszczalnego błonnika znanego ze swojej zdolności do obniżania poziomu cholesterolu. Zjedzenie połowy świeżego grejpfruta przed posiłkami wiąże się ze znaczną utratą wagi, średnio 1,5 kg w ciągu 12 tygodni. Spożywanie świeżego grejpfruta zmniejsza również insulinooporność.



Awokado

Badania wskazują, że błonnik i tłuszcze jednonienasycone pochodzące ze zjedzenia jednego awokado dziennie poprawiają zdrową mikroflorę jelitową i pomagają w utracie wagi. Spożywanie awokado hamuje uczucie głodu, a także obniża poziomu cholesterolu LDL, który jest najbardziej niebezpieczny dla zdrowia.



Arbuz

Ten słodki owoc składa się głównie z wody, zawiera jej aż w 94 proc. Filiżanka tego owocu zawiera około 40 kalorii. Dietetycy polecają jedzenie arbuza zamiast tradycyjnych deserów. Zwracają też uwagę, że osoby jedzące arbuzy „gubią" tłuszcz z brzucha.

