Afrodyzjaki z polskich sadów. Cztery owoce, które obudzą apetyt na miłość

Ludzie od zawsze dostrzegali związek między miłością a jedzeniem. Afrodyzjaki to substancje i pokarmy, które mają wzmagać popęd płciowy i zwiększać potencję. Ich lista jest długa, są na niej m in. egzotyczne przyprawy i owoce, ekstrakty z roślin. Ale za afrodyzjaki uznaje się też owoce, które rosną w polskich sadach.

Jakie polskie owoce włączyć do miłosnego menu?

Gruszki



Już sam kształt gruszki działa na wyobraźnię, a dawniej była wręcz nazywana grzesznym owocem. Słodka i ociekająca sokiem pomoże rozpalić zmysły. Ale nie tylko wygląd i smak gruszki sprawiają, że jest na liście miłosnych owoców. To owoc zawierający cały arsenał witamin i mikroelementów. To m. in. wszystkim potas, magnez i sprzyjająca płodności witamina C.



Jabłka



Jabłko jest symbolem miłości i płodności. Biblijny „zakazany owoc” kojarzy się z pokusą. Ale jabłko (koniecznie jedzone ze skórką!) to także jeden z najzdrowszych owoców. Nie bez powodu mówi się, że aby uniknąć wizyt u lekarza, warto jeść jedno jabłko dziennie. Są tacy, którzy dodadzą: aby mieć udany seks, trzeba jeść jedno jabłko dziennie. To owoc pełen witaminy C i witamin z grupy B, a dzięki wysokiej zawartości błonnika ułatwia trawienie i sprawia, że czujemy się lekko, ale pełni energii.



Brzoskwinie



Brzoskwinia jest uważana za jeden z najbardziej zmysłowych owoców. Swoim wyglądem pobudza erotyczną wyobraźnię. Brzoskwinie są idealne jako aromatyczny, słodki i lekki deser dla kochanków. Pełne witamin C, B i prowitaminy A. Bogate w żelazo i wapń, zawierają tez potas, cynk, miedź i bor. Brzoskwinie nasycą, poprawią nastrój, ale też pomogą utrzymać właściwy poziom estrogenu u kobiet.



Śliwki



Te typowo jesienne owoce to źródło kojących nerwy i poprawiających nastrój witamin z grupy B i magnezu. Zawierają też potas, żelazo i fosfor. Śliwki są sprzymierzeńcami urody. Witaminy i wysoka zawartość przeciwutleniaczy sprawia, że skóra staje się gładsza i nabiera zdrowego kolorytu.

Jak serwować owoce na randce

Jak podać owoce? Tak naprawdę możliwości ogranicza jedynie nasza wyobraźnia. W najprostszej wersji będzie to po prostu patera z pięknie ułożonymi jabłkami, gruszkami czy śliwkami. Mogą być podane jako deser z dodatkiem innych składników sprzyjających miłości. Gruszki można ugotować w winie z dodatkiem goździków i innych rozgrzewających przypraw. Śliwki upiec z dodatkiem miodu i chili. Jabłka podać w towarzystwie czekolady. Brzoskwinie w pucharku z gałką lodów. Owoce mogą być też dodatkiem do lekkich sałatek czy wzbogacić smak chudych mięs.

Czy afrodyzjaki rzeczywiście działają?

Owoce uważane za afrodyzjaki sprzyjają zdrowiu dzięki cennym składnikom, jakie zawierają. Część witamin i mikroelementów ma udowodniony pozytywny wpływ na nasz nastrój, ale też wspomaganie płodności i apetytu na seks. Witaminy z grupy B pobudzają produkcję hormonów płciowych, magnez poprawia nastrój, a cynk zwiększa popęd seksualny.

