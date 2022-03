Jak często należy się ważyć? Nie musisz tego robić codzienie

Poradnik na temat odpowiedniego korzystania z domowej wagi opublikowało Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej. Okazuje się, wokół wagi i ważenia się narosło wiele mitów.

Czy trzeba ważyć się codziennie?

Prawdą jest, że waga jest istotnym narzędziem do kontroli prawidłowej masy ciała. Jest stosowana w tym celu przez lekarzy, dietetyków, trenerów, jak również indywidualnie przez wiele osób w domowym zaciszu. Niejednokrotnie jest podstawowym narzędziem pomiaru postępów w drodze do osiągnięcia określonego celu.

Jak pisze Paula Gosa, autorka opracowania, nie ma potrzeby ważyć się codziennie. W większości przypadków zaleca się ważenie nie częściej niż raz w tygodniu. Na wagę najlepiej wchodzić rano, kiedy jesteśmy na czczo, ale nie jest to najistotniejsze. Najlepiej ważyć się zawsze o tej samej porze dnia, w tych samych ubraniach i w ten sam sposób. Zachowanie powtarzalnych warunków pomiarów umożliwia uzyskanie rzetelniejszych wyników.

Codzienne ważenie może dawać poczucie kontroli, bywa ono jednak złudne. Na to, co pokazuje waga mamy bowiem wpływ tylko pośredni. Lepszym rozwiązaniem jest skoncentrowanie się na działaniach bezpośrednich, takich jak stosowanie zbilansowanej diety i regularna aktywność fizyczna. Co więcej, codzienne ważenie może niekorzystnie wpływać na osoby ze skłonnością do nadmiernej kontroli, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych czy zaburzeń odżywiania.

W której fazie cyklu miesiączkowego najlepiej się ważyć?

Warto pamiętać, że wahania masy ciała w ciągu dnia oraz z dnia na dzień są zupełnie normalnym, fizjologicznym zjawiskiem. Masa ciała w ciągu dnia może wahać się nawet do 2 kg, a wpływa na to wiele czynników, m.in. zawartość wody w organizmie. Ze względu na mniejszą retencję wody, kobiety powinny się ważyć w pierwszej połowie cyklu miesiączkowego. Jak podkreśla ekspertka Narodowego Centrum Edukacji Żywieniowej, istotna jest ogólna tendencja, nie pojedyncze pomiary. Kiedy waga pokazuje 2 kg więcej, niż poprzedniego dnia może to wynikać np. z większej zawartości treści pokarmowej w jelitach. Szacuje się, że aby zwiększyć masę ciała o 2 kg tłuszczu, należałoby zjeść dodatkowo blisko 15 000 kcal!

