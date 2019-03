Ile kalorii ma grejpfrut? To pytanie zadaje sobie wiele osób, będących na diecie. Nic dziwnego, ponieważ owoc ten znajduje się na liście produktów zalecanych na diecie. Co więcej, wiele gotowych, restrykcyjnych diet opiera się na spożywaniu właśnie m.in. grejpfrutów.

Ile kalorii ma grejpfrut?

Kaloryczność grejpfrutów według „Przewodnika po kaloriach” (wydawnictwo: Firma Księgarska) podawana jest na podstawie wagi ze skórką. W 100g surowego owocu ze skórą jest 20 kalorii. Mały owoc (250g) zawiera 50 kalorii, średni (340g) 68, a duży (425g) 85 kalorii. Można więc uznać, że grejpfrut jest niskokalorycznym owocem.

Dlaczego warto jeść grejpfruty?

Są nie tylko niskokaloryczne, ale też orzeźwiające i bardzo zdrowe. Ze względu na swój kwaśny smak wiele osób je go z cukrem. To nie jest najlepszy pomysł, ponieważ znacznie wzrasta wówczas kaloryczność tej zdrowej przekąski. Lepiej już wypić sok z grejpfruta lub pokroić go w plastry i dodać do wody.

Grejpfrut jest doskonałym źródłem witaminy C oraz witaminy A, a także witamin z grupy B, kwasu foliowego, wapnia czy żelaza. Dzięki przeciwutleniaczom skutecznie walczy z wolnymi rodnikami. Ze względu na niski indeks glikemiczny jest polecany cukrzykom. Ponadto pozytywnie wpływa na układ krążenia, wspomaga regenerację wątroby i oczyszczanie organizmu z toksyn.

