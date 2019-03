Kobiety wkraczające w wiek menopauzalny zauważają, że trudniej jest im utrzymać dotychczasową wagę. Przyczyną tycia są jednak nie tylko szalejące hormony, ale także błędy żywieniowe wynikające m.in. z częstszego niż zwykle sięgania po słodkie przekąski, które znacząco poprawiają samopoczucie.

Choć odchudzanie w czasie menopauzy jest trudne, to nie warto z niego rezygnować. Gra toczy się tutaj nie tylko o atrakcyjny wygląd, ale także zdrowie, które jest przecież najważniejsze.

Odchudzanie po 50

Okres menopauzy nie jest najłatwiejszym czasem na odchudzanie. Wynika to z szeregu zmian hormonalnych oraz gorszego samopoczucia, które nie zachęca do stosowania diety i aktywności fizycznej. Warto jednak pamiętać, że nadwaga i otyłość nie sprzyjają zachowaniu dobrego zdrowia i są powodem rozwoju poważnych schorzeń, m.in. miażdżycy, choroby zwyrodnieniowej stawów, insulinooporności i osteoporozy.

Zwiększająca się masa ciała nie wpływa także pozytywnie na stan psychiczny. Wiele kobiet w okresie menopauzy odczuwa wahania nastrojów i spadek samooceny, dlatego, tym bardziej, warto zawalczyć o zdrowie i szczupłą sylwetkę. Jak tego dokonać? Pomocne mogą okazać się poniższe zasady odchudzania w czasie menopauzy.

Odchudzanie w czasie menopauzy – 3 najważniejsze zasady

1. Zmiana podejścia do jedzenia

Menopauza nie wpływa pozytywnie na poziom energii, formę fizyczną oraz psychiczną, dlatego borykając się z objawami klimakterium, trzeba wiedzieć, że konieczna jest zmiana dotychczasowych nawyków żywieniowych nawet u kobiet, które nie miały do tej pory skłonności do tycia. Zmiany hormonalne wpływają niekorzystnie na przemianę materii, więc nieuniknione jest to, że metabolizm zacznie sukcesywnie zwalniać i pojawią się problemy ze spalaniem dostarczonych do organizmu kalorii.

Z tego względu konieczne jest nowe podejście do odżywiania, uwzględniające rezygnację z nadmiaru węglowodanów, przede wszystkim węglowodanów prostych, a także tłuszczów nasyconych. Zasady zdrowego odżywiania powinny być drogowskazem podczas codziennego przygotowywania posiłków, gdyż tylko wówczas dieta stanie się sprzymierzeńcem w walce z nadwagą oraz pomoże redukować niektóre z objawów menopauzy.

Odchudzanie w czasie menopauzy wiąże się z ograniczeniem spożywania cukrów i tłuszczu oraz zwiększeniem podaży białka w diecie, które pomaga spalać tkankę tłuszczową i przyśpiesza przemianę materii. Dodatkowo w diecie muszą znaleźć się produkty bogate w wapń i zdrowe tłuszcze, które niezbędne są m.in. do przyswajania z pożywienia kluczowych dla zachowania zdrowia kości witamin K i D. Sprzymierzeńcem kobiet w okresie menopauzy jest także błonnik pokarmowy, który reguluje trawienie, zapewnia długie uczucie sytości oraz wspomaga przyswajanie składników odżywczych.

2. Regularne spożywanie posiłków

Dbanie o wygląd sylwetki i chęć zredukowania zbędnych kilogramów musi wiązać się nie tylko ze stosowaniem odpowiedniej diety, ale także przestrzeganiem zasady regularnego spożywania posiłków. Tylko wówczas możliwe jest ograniczenie przybierania na wadze i redukcja zbędnej tkanki tłuszczowej.

3. Zwiększona aktywność fizyczna

Objawy menopauzy zniechęcają do aktywności i utrudniają normalne funkcjonowanie. Nie należy się jednak im poddawać i trzeba zawalczyć o siebie i swoje zdrowie. Menopauza może być początkiem nowego życia, zwłaszcza gdy zaczniemy z niego korzystać. Aktywność fizyczna, oprócz wpływu na przyśpieszenie metabolizmu i szybszą redukcję tkanki tłuszczowej ma także inną zaletę – zwiększa wydzielanie hormonów szczęścia i przeciwdziała depresji.

Menopauza to nie koniec świata, a redukcja zbędnych kilogramów w tym czasie może być efektywna. Oprócz powyższych zasad trzeba pamiętać także o jednym, mianowicie, o nastawieniu, które w dużej mierze decyduje o powodzeniu odchudzania i pozwala przejść klimakterium z pozytywną energią i uśmiechem na ustach.

