Czy zielona herbata faktycznie pomaga w walce z otyłością?

Otyłość jest powszechną chorobą cywilizacyjną. To wynik niezdrowego stylu życia, zachodniej diety, unikania ruchu. Liczba osób otyłych z roku na rok wzrasta, a odwrócenie tego trendu jest bardzo trudne. Chociaż lekarze i specjaliści ds. żywienia od dawna ostrzegają przed niebezpiecznymi konsekwencjami nadmiernej masy ciała, społeczeństwo pozostaje głuche na rzeczowe argumenty.

Nie dziwi się, że naukowcy dwoją się i troją, by znaleźć nowe, skuteczne sposoby walki z otyłością i zapobiegania problemom zdrowotnym z niej wynikających. Trzeba bowiem pamiętać, że otyłość zwiększa ryzyko innych problemów, takich jak cukrzyca i inne choroby metaboliczne.

Czytaj także:

Odchudzasz się czy głodzisz? Niepokojące objawy, które powinny dać do myślenia

Bakterie jelitowe w walce z otyłością

Niedawno grupa naukowców z Ohio State University w Columbus postanowiła zbadać, w jaki sposób związki zielonej herbaty mogą wchodzić w interakcje z bakteriami jelitowymi i wpływać na otyłość oraz schorzenia związane z otyłością. Dotychczasowe badania były sprzeczne. Niektóre wykazywały, że zielona herbata wspiera odchudzanie, ale wiele innych badań nie dało żadnego efektu, prawdopodobnie ze względu na złożoność diety i inne czynniki stylu życia.

Najnowsze badania przeprowadzone na myszach, które karmiono wysokotłuszczową dietą, wykazały, że zielona herbata pozytywnie wpływa na bakterie jelitowe. Naukowcy analizowali u zwierząt stany zapalne w jelitach i tkance tłuszczowej oraz skład mikrobiomu lub gatunki bakterii obecnych w jelitach. Ocenili także poziom endotoksyn w krwiobiegu – bakterie jelitowe wytwarzają te substancje chemiczne, a gdy znajdą się we krwi, mogą poruszać się po organizmie, powodując stan zapalny i insulinooporność, która jest prekursorem cukrzycy.

Badania wykazały, że myszy, które spożywały wysokotłuszczową dietę uzupełnianą zieloną herbatą, miały o 20 procent mniejszą wagę niż myszy, które jadły dietę wysokotłuszczową bez tego napoju. Miały także niższy poziom insulinooporności.

„Badanie to dostarcza dowodów na to, że zielona herbata sprzyja rozwojowi dobrych bakterii jelitowych, co prowadzi do szeregu korzyści, które znacznie obniżają ryzyko otyłości” – mówi prof. Richard Bruno, główny autor badania.

Badania zostały opublikowane na łamach „Journal of Nutritional Biochemistry”.

Czytaj także:

Jesz sałatki, żeby schudnąć? Sprawdź, ile kalorii ma sos francuski