Masz te objawy? To może być cukrzyca typu 2

Cukrzyca typu 2 jest bardzo poważną chorobą, która może dotknąć każdego, kto prowadzi niezdrową dietę, regularnie odwiedza bary szybkiej obsługi, sięga po słodycze i unika ruchu. Chociaż cukrzyca typu 2 jest jedną z najczęściej diagnozowanych chorób, jest mnóstwo osób, które nawet nie wiedzą, że problem dotyczy także ich. Problem w tym, że mało kto profilaktycznie badania poziom cukru we krwi, by po prostu wiedzieć, jaki jej jego poziom. Cukrzyca często więc wychodzi przypadkiem, podczas badań w kierunku innej choroby.

Długotrwały, niekontrolowany, wysoki poziom cukru we krwi może prowadzić do uszkodzenia nerwów, nerek, utraty wzroku i chorób serca.

Chociaż cukrzyca może rozwijać się powoli, wręcz latami, zawsze daje pewne sygnały, które powinny wzbudzić niepokój i skłonić nas do wizyty u lekarza lub choćby rozpoczęcia stałych pomiarów poziomu glukozy we krwi. Czasem trudno je zauważyć, można też łatwo do nich przywyknąć lub powiązać z inną chorobą lub dolegliwością. Jeśli jednak zauważysz u siebie któryś z poniższych objawów, zapisz się do lekarza.

Skontaktuj się z lekarzem

Jeżeli zauważysz u siebie któryś z objawów cukrzycy typu 2, natychmiast skontaktuj się z lekarzem. Wczesna diagnoza i szybkie leczenie mogą znacznie zmniejszyć ryzyko poważnych powikłań zagrażających życiu. Regularne pomiary poziomu cukru we krwi pozwalają na szybką reakcję. Bardzo często cukrzycę typu 2 na wczesnym etapie udaje się opanować dzięki odpowiedniej diecie i aktywności fizycznej.



Niewyraźne widzenie

Zwężenie naczyń krwionośnych obejmuje także maleńkie naczynia, znajdujące się w oku. Dlatego też nieleczona cukrzyca może doprowadzić do problemów ze wzrokiem, a nawet do ślepoty.



Rany trudniej się goją

Z biegiem czasu, wysoki poziom cukru we krwi powoduje zwężenie naczyń krwionośnych i spowolnienie krążenia. W efekcie potrzebne składniki odżywcze i tlen nie dostają się do ran. Ponadto wysoki poziom cukru we krwi uszkadza układ odpornościowy, dlatego organizmowi trudniej jest zwalczać infekcje. Nie pomaga także ograniczone czucie w kończynach, co często prowadzi do rozwoju tzw. stopy cukrzycowej.



Mrowienie i drętwienie kończyn

Może pojawić się mrowienie lub drętwienie rąk, palców, stóp i stóp. Jest to oznaka uszkodzenia nerwów lub neuropatii cukrzycowej. Ten stan zazwyczaj rozwija się powoli. Bywa jednak, że dla wielu osób jest to pierwszy objaw, skłaniający do wizyty u lekarza, jeśli do tej pory bagatelizowali wszystkie pozostałe sygnały.



Ciągły głód

Zwiększenie apetytu również może być pierwszym, subtelnym objawem cukrzycy. Gdy organizm nie potrafi odpowiednio metabolizować i zagospodarować glukozy, ciągle domaga się paliwa. Dzieje się tak, ponieważ komórki nie mogą wchłonąć glukozy.



Ekstremalne pragnienie

Kolejnym, typowym objawem cukrzycy jest ekstremalne pragnienie. Chorzy piją bardzo dużo, często także w nocy. To również przekłada się na ilość wydalanego moczu. Pragnienie wynika z wysokiego poziomu cukru we krwi. Niestety, picie dużej ilości wody w tym wypadku wcale nie gasi pragnienia.



Częste oddawanie moczu

Częstomocz jest jednym z najbardziej charakterystycznych objawów cukrzycy. Bywa, że chory musi nawet kilkukrotnie wstawać w nocy. Dzieje się tak, ponieważ organizm nie radzi sobie z nadmiarem glukozy i nadmiar stara się wydalić wraz z moczem.

